Mhoni Vidente quiere igualar a Nostradamus y Baba Vanga

La cubana Mhoni Vidente, famosa por sus predicciones, sobretodo en el ámbito de la política y la farándula ha manifestado que dejará un libro para que sus seguidores tengan una guía y puedan contar con ella a pesar de que ya no esté presente en el plano terrenal.

El material que quiere dejar escrito será para las predicciones de los 100 años posteriores a su muerte, tal como ha ocurrido con el boticario y adivino, Michel de Nôtre-Dame, mejor conocido como Nostredamus, quien dejó una colección de 942 cuartetas poéticas que para muchos significan predicciones futuras, tal como los ocurridos el 11 de septiembre de 2001 con el atentado a los Torres Gemelas de Nueva York.

Así es como la vidente desea continuar entre quienes gustan de sus comentarios sobre el futuro en torno de todo el mundo, de igual forma manifestó que a ella le gustaría ver un México mejor, pero cuando eso ocurra ella ya no estará con vida por lo que no será posible.

“A pesar de mi edad, no lo voy a ver. Ya me puse a analizar el futuro de México y América Latina, y la existencia que me queda de vida, no lo voy a alcanzar a ver bien”, expresó.

Quién también se ha conocido por las revelaciones hechas en sus tiempos para acontecimientos futuros es la clarividente y herbolaria de origen búlgaro, Vangelia Pandeva Dimitrova, mejor conocida como Baba Vanga, quien falleció en 1996 a la edad de 84 años.