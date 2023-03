Melissa Galindo le debe más de un millón de pesos a disquera de Kalimba

De acuerdo con el abogado del integrante de OV7, Elieser García, el adeudo que Melissa tiene es con Ark Records.

"Hay un adeudo por parte de ella, de acuerdo con los términos, por las cantidades que se invirtieron, que superan a un millón y (Melissa) le invita a negociar los términos", explicó el jurista.

Asimismo, señala que luego de las supuestas agresiones la artista le responde de una manera muy cordial, lo que contrapone con lo que ella ha manifestado en cuanto a que tiene de poder estar cerca de él (Kalimba), refirió.

Aunque Ark Records no se ha manifestado en torno al adeudo que Galido tiene con ellos, no implica que no demandará para exigir el pago.

EL PLEITO DE MELISSA Y KALIMBA