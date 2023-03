Melissa Galindo firme contra Kalimba

Cabe recordar que durante la semana pasada el intérprete de "Tocando fondo", emitió un comunicado en el que aseguraba que emprendería acción legal contra Galindo por difamación.

Ante esto la sinaloense dijo, durante una entrevista de televisión, que continuará en su lucha para obtener justicia por el presunto acoso sexual sufrido de parte de Kalimba.

Que su principal objetivo es alzar la voz y evitar que más mujeres pasen por una situación de este tipo.

"Yo no me voy a hacer la víctima, no me voy revictimizar, no voy a estar contando detalles, ya que es molesto", argumentó.

Asimismo agregó que por mucho tiempo ella calló por temor, pero ahora luego de revelar el abuso que sufrió se siente liberada y exhorta a otras mujeres a no vivir temerosas y denuncien.