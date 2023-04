Maribel Guardia vuelve a los escenarios tras la muerte de su hijo

Previo a su ingreso al Teatro de la Reforma, la cantante dedicó unos minutos a los medios de comunicación que la esperaban donde les expresó su agradecimiento por el apoyo y los 25 arreglos florales, así como a sus compañeros de la obra.

"La verdad hoy me temblaban las piernas antes de venir, pero dije: sé que Julián quiere que yo esté ahí, que continúe mi vida y debo de hacerlo".

"No puedo olvidar a Alexis Núñez, mi productor y a Verónica Vastos que estuvieron toda la noche conmigo cuando murió mi hijo, a los 20 minutos que murió ellos estaban ahí y se fueron hasta las 10 de la mañana que llego mi esposo de Estados Unidos", mencionó.

Tras la experiencia que tuvo con su hijo fallecido durante uno de los novenarios, donde logró verlo feliz, como nunca lo había visto y lleno de luz, afirmó que tiene otro sentido al dolor por su partida.

"Me abrazó y cuando me abrazó sentí toda la luz y la felicidad que el sentía que dije: Dios mío, es que de aquí soy, y no porque me quería quedar con él, sino porque sentí que de ahí somos, venimos de la luz".

"Fue la manera de decirme que estaba bien, mejor que nosotros, y me dio otro sentido del dolor, porque ahora, sí claro que estoy triste, pero no como estaba, es una tristeza diferente, una tristeza por no verlo", expresó.

Maribel Guardia quien da vida a "Doña Lancha" en la comedia teatral, narró que horas antes de acudir a la presentación, había jugado con su nieto, con quien disfruta estar cada momento.

"Hoy estaba jugando con él (su nieto); me hizo tirarme del tobogán diez veces, bueno, vengo, apaleada, el cree que tengo seis años como él ... pero lo disfruto tanto, sé que no es mi hijo y sé que tal vez no siempre va a estar conmigo, mi nieto, porque la mamá es muy joven y bella y sé que en un momento se casará, pero siempre voy a estar cerca de él para protegerlo y cuidarlo porque sé que es lo que quisiera mi hijo julia", mencionó.

Al final de la obra, la cantante y actriz fue ovacionada con aplausos y muestras de apoyo por parte del público.