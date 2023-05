María León se equivoca al cantar el himno, esto podría costarle el error

María León fue la encargada de cantar el himno nacional mexicano, durante la celebración del partido de béisbol de la Liga Norteamericana que se celebró en la Ciudad de México.

Por segunda ocasión se celebró el partido en Mexico, como parte del rol regular de la temporada estadounidense, la primera ocasión se celebró en Monterrey.

Como es tradición, el partido inició con la entonación de los himnos nacionales, primero el estadounidense y después el mexicano que estuvo a cargo de María León.

El encuentro tuvo lugar en el estadio Alfredo Harp Helú, ente los Padres de San Diego y Gigantes de San Francisco, con un lleno total, con afición de ambos equipos y quienes se percataron del error de la cantante.

Los nervios se apoderaron de la cantante María Leon, confundiendo una parte del himno, lo que muchos notaron de inmediato.

Lo que cambió fue "Por el dedo de Dios se escribió", dijo "un soldado de Dios se escribió".





Ante la situación la interprete mexicana, no tardó en reconocer su error y pedir disculpas desde sus redes sociales.

"Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional. Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón.", escribió María Leon





La multa

La multa por equivocación en el Himno Nacional puede acarrear una fuerte sanción económica, según establece la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

De acuerdo lo que se menciona, quienes alteren la letra del himno serán sancionados con multas económicas que van desde una hasta doscientas cincuenta veces el salario mínimo, e incluso con arresto hasta por treinta y seis horas.

En dado caso que la infracción se comete con fines de lucro, la multa podría imponerse hasta por el equivalente a mil veces el salario mínimo.





El valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) al momento de la infracción es otro factor a considerar, ya que la multa puede ser de hasta diez mil veces el valor de la UMA.

El valor de la UMA en 2023 es de 103.74 pesos diarios, lo que significa que una multa por entonar mal el himno podría superar los 900 mil pesos.