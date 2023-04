Mamá de Piqué ofrece la primera entrevista tras la separación de su hijo con Shakira

Ahora, tras toda la polémica, en una entrevista para el programa Collapse de la cadena Catalunya TV, la madre de Piqué habló públicamente y es la primera vez que menciona a su exnuera Shakira.

Al inicio de la entrevista, Monserrat Bernabeu, especialista en medicina física y rehabilitación, habló de su exitosa carrera profesional y de lo satisfactorio que es para ella ejercer la medicina; pero la conversación inevitablemente se dirigió al tema de la ruptura del futbolista con Shakira, a lo que respondió diciendo que ella está enfocada en su propia vida y no en la de los demás.

"Yo tengo una vida profesional y tengo la vida familiar. Cuando estoy en el trabajo soy la doctora Berbaneu y me dedico exclusivamente a eso, me centro en lo que tengo que hacer", dijo tajante la madre del astro del futbol.

En otro tema, la madre de Gerard Piqué destacó que uno de los momentos más difíciles que ha vivido fue cuando su hijo sufrió un accidente al recibir un fuerte golpe en la cabeza en un partido en el Camp Nou en 2012.

"Recuerdo que en ese momento estaba en el campo. Cuando lo vi no muy buena me vino a la cabeza. De hecho, todavía me cuesta hablar de ello. Él siguió jugando, pero no sabía dónde estaba. Estaba desorientado y había sufrido un traumatismo craneal importante", recordó.

A raíz de la ruptura mediática entre Shakira y Piqué, la madre del exfutbolista fue el centro de atención en diversas publicaciones por situaciones que protagonizó con la colombiana, como cuando la calló públicamente; sin embargo, Monserrat Bernabeu ha evitado el tema a toda costa, puesto que, según sus palabras, no suele exponer su vida privada.