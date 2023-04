Mac DeMarco: lanza nuevo disco con 199 canciones; dura casi 10 horas

"One Wayne G" es el reflejo de 5 años de trabajo, pues está integrado por temas escritos entre 2018 y 2023 por DeMarco.

La mayoría de canciones no tienen títulos específicos, sino demarcan la fecha en que se grabaron y se enumeran cronológicamente. A esto podemos ver que la primera canción "20180512", data de mayo de 2018; de forma consecutiva, el disco finaliza con la canción "20230114", es decir que la última canción agregada al álbum se grabó el 14 de enero de este año.

DeMarco se ha caracterizado por lanzar discos conceptuales, como el caso del álbum "Five Easy Hot Dogs", lanzado en enero de este año, donde el famoso nombró las canciones como la ciudad en donde se grabaron y mezclaron. La lista de melodías también refleja el orden cronológico en el que se produjeron, comenzando con "Gualala" y terminando con "Rockaway".

A principios de esta semana, el canadiense anunció una gira que recorrerá Los Ángeles, Nueva York, París y Londres durante el mes de julio. La última vez que se presentó en México fue el 19 de mayo de 2022, acompañado de The War On Drugs y The Strokes.