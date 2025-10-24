Lupillo Rivera lanza dos versiones de su libro "Tragos Amargos" tras polémica legal con Belinda

Lupillo Rivera, presentó oficialmente su libro en el que muestra su lado más humano y vulnerable. Sin embargo, la atención no solo se centró en la emotividad del proyecto, sino también en la demanda que Belinda interpuso en su contra por presunta violencia mediática y digital.

Durante la presentación del libro, Rivera explicó que se publicaron dos versiones del libro, una para Estados Unidos y otra para México, debido a cuestiones legales.

LUPILLO RIVERA LANZA DOS VERSIONES DE SU LIBRO "TRAGOS AMARGOS"

De acuerdo con el cantante, la versión estadounidense incluye más fotografías y material gráfico, mientras que la edición mexicana fue revisada y modificada para cumplir con la legislación local

"No es por miedo, es por respeto a las leyes de cada país", afirmó Lupillo Rivera.

El intérprete señaló que la historia es la misma en ambas ediciones, aunque se realizaron ajustes visuales para evitar posibles sanciones.

Aclaró además que en Estados Unidos existe mayor libertad para publicar detalles personales, a diferencia de México, donde "hay ciertas líneas y organizaciones que deben respetarse".

LA DEMANDA DE BELINDA

Rivera también se refirió al conflicto con Belinda, quien presentó una denuncia en su contra el pasado 9 de octubre. El cantante aseguró que su equipo legal está preparado y que la querella se basa en hechos posteriores a la fecha mencionada en la demanda.

"Se están quejando de cosas que ni siquiera estaban publicadas cuando metieron la denuncia", declaró.

El intérprete de "Grandes ligas" insinuó que el origen de la disputa podría estar relacionado con el contenido de su libro y no con las publicaciones en redes sociales que se mencionan en la acusación.

"EL QUE NEGOCEA ES PORQUE HAY MIEDO"

Con su característico tono desafiante, Lupillo Rivera descartó la posibilidad de llegar a un acuerdo con Belinda:

"Tengo un gran equipo de abogados, no hay nada que negociar. El que negocea es porque hay miedo".

A pesar del escándalo, el cantante aseguró sentirse tranquilo y enfocado en su carrera musical. Consideró que esta polémica es solo otro de los "tragos amargos" que ha tenido que enfrentar, recordando momentos más difíciles como los conflictos familiares tras la muerte de su hermana Jenni Rivera, sus problemas auditivos y las disputas legales por la herencia familiar.

Con "Tragos Amargos", Lupillo Rivera busca mostrar su lado humano y reafirmar su fortaleza ante la adversidad, consolidando su figura no solo como intérprete, sino también como narrador de su propia historia.