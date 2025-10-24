  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 24 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

Lupillo Rivera lanza dos versiones de su libro "Tragos Amargos" tras polémica legal con Belinda

Tras la reciente demanda de Belinda contra Lupillo, el cantante anunció que se publicaron dos versiones de su libro, una para EU y otra para México

Oct. 24, 2025
Lupillo Rivera lanza dos versiones de su libro "Tragos Amargos" tras polémica legal con Belinda

Lupillo Rivera, presentó oficialmente su libro en el que muestra su lado más humano y vulnerable. Sin embargo, la atención no solo se centró en la emotividad del proyecto, sino también en la demanda que Belinda interpuso en su contra por presunta violencia mediática y digital.

Durante la presentación del libro, Rivera explicó que se publicaron dos versiones del libro, una para Estados Unidos y otra para México, debido a cuestiones legales.

LUPILLO RIVERA LANZA DOS VERSIONES DE SU LIBRO "TRAGOS AMARGOS"

De acuerdo con el cantante, la versión estadounidense incluye más fotografías y material gráfico, mientras que la edición mexicana fue revisada y modificada para cumplir con la legislación local

"No es por miedo, es por respeto a las leyes de cada país", afirmó Lupillo Rivera.

El intérprete señaló que la historia es la misma en ambas ediciones, aunque se realizaron ajustes visuales para evitar posibles sanciones.

Aclaró además que en Estados Unidos existe mayor libertad para publicar detalles personales, a diferencia de México, donde "hay ciertas líneas y organizaciones que deben respetarse".

imagen-cuerpo

LA DEMANDA DE BELINDA

Rivera también se refirió al conflicto con Belinda, quien presentó una denuncia en su contra el pasado 9 de octubre. El cantante aseguró que su equipo legal está preparado y que la querella se basa en hechos posteriores a la fecha mencionada en la demanda.

"Se están quejando de cosas que ni siquiera estaban publicadas cuando metieron la denuncia", declaró.

El intérprete de "Grandes ligas" insinuó que el origen de la disputa podría estar relacionado con el contenido de su libro y no con las publicaciones en redes sociales que se mencionan en la acusación.

"EL QUE NEGOCEA ES PORQUE HAY MIEDO"

Con su característico tono desafiante, Lupillo Rivera descartó la posibilidad de llegar a un acuerdo con Belinda:

"Tengo un gran equipo de abogados, no hay nada que negociar. El que negocea es porque hay miedo".

A pesar del escándalo, el cantante aseguró sentirse tranquilo y enfocado en su carrera musical. Consideró que esta polémica es solo otro de los "tragos amargos" que ha tenido que enfrentar, recordando momentos más difíciles como los conflictos familiares tras la muerte de su hermana Jenni Rivera, sus problemas auditivos y las disputas legales por la herencia familiar.

Con "Tragos Amargos", Lupillo Rivera busca mostrar su lado humano y reafirmar su fortaleza ante la adversidad, consolidando su figura no solo como intérprete, sino también como narrador de su propia historia.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Victorious vuelve: Netflix prepara spin-off de la icónica serie centrado en Trina Vega
Farándula

Victorious vuelve: Netflix prepara spin-off de la icónica serie centrado en Trina Vega

Octubre 24, 2025

Tras más de 10 años de su estreno, la icónia serie de Nickelodeon regresa con un spin-off pero ahora bajo el sello Netflix

Dan último adiós a "Medio Metro Original" en Puebla; familiares y amigos piden justicia por su muerte
Farándula

Dan último adiós a "Medio Metro Original" en Puebla; familiares y amigos piden justicia por su muerte

Octubre 24, 2025

El último trayecto hacia su descanso final estuvo lleno de aplausos y melodías de música sonidera, que marcaron su trayectoria en la escena popular

Kunno rompe el silencio sobre la cancelación de conciertos en EU de Ángela Aguilar: "Es algo que los va a sorprender mucho"
Farándula

Kunno rompe el silencio sobre la cancelación de conciertos en EU de Ángela Aguilar: "Es algo que los va a sorprender mucho"

Octubre 24, 2025

El influencer amigo de Ángela Aguilar, reaccionó a la cancelación de sus conciertos de  en EU, sin revelar el motivo, pero asegurando que sorprenderá