Lupillo Rivera: de qué fue operado de emergencia y cuál es su estado de salud

Tras tres días hospitalizado, ante las cámaras del programa Hoy, el cantante dio sus primeras declaraciones en torno a la intervención quirúrgica a la que fue sometido y lamentó la cancelación de sus presentaciones programadas para el fin de mes.

El intérprete de corridos mencionó que comenzó a sentir dolor en el área abdominal y conforme pasaban los minutos se intensificaba, hasta que decidió ir al hospital, donde le practicaron una serie de estudios para detectar el origen del malestar, con los que dictaminaron que se trataba de un caso de apendicitis, por lo que le practicaron una apendicectomía laparoscópica.

"No aguantaba el dolor, decidimos llegar aquí al hospital en la noche, tipo una de la mañana. Me hicieron todos los exámenes, el cirujano ya ahorita´. Ya me operaron, todo salió muy bien", reveló.

Lupillo Rivera explicó que antes de volver a los escenarios deberá tener unos días de reposo, lo que podría ser en su casa ya que en cualquier momento será dado de alta.

El hermano de Jeni Rivera confesó que entrar al quirófano le causó temor y que decidió no contarle nada a sus familiares para no preocuparlos, sobre todo a su hijo L´Rey, a quien le dio la noticia hasta que ya había salido de la cirugía.

Destacó que a los únicos que les informó fue a sus padres; sin embargo, no lo acompañaron. "No vinieron. Entiendo que están ocupados en otras cosas".