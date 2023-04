Lucerito Mijares cambia radicalmente su look

Lucerito, hija de Lucero y Manuel Mijarez ha cambiaro radicalmente su look, ya que protagonizará la obra El Mago de Oz, y ante ello ha compartido en sus redes sociales como quedó su nueva imagen, causando sensación entre los cibernautas.

Desde las primeras apariciones demostrando su talento, Lucerito Mijares ha conquistado con su carisma y entusiasmo. Aunque ha declarado que debe de concluir con sus estudios y tuvo que ausentarse de algunos shows, tiene claro que lo de ella es la música, al igual que sus papás.

Ahora con su nuevo look, Lucerito Mijares ha deslumbrado con su corte de cabello, rulos muy bien definidos, un atuendo conformado por pantalones negros holgados a la cintura, cambio en su peso y una blusa con apertura en sus brazos.

El nuevo cambio de imagen se completó con un maquillaje diferente, en el que predominaron las sombras obscuras que daban a tono con su atuendo. A la hora de estar frente al público, deleitó con el tema "This will be" de Natalie Cole.

Ahora Lucerito Mijares está en busca de hacer su propia trayectoria, debutará en el teatro musical y su primera obra se presentará en el Teatro Hidalgo, en la CDMX.

Por su parte, su mamá Lucero, ha mostrado emoción por la nueva etapa en la actuación en la que ha incursionado su hija menor y escribió un conmovedor mensaje.

"Mi niña hermosa, ya queremos verte en el escenario, junio 30 llega ya", posteó en una de sus historias la cantante.

Los seguidores de ambas no duraron en reaccionar de inmediato, afirmando el talento que ha heredado Lucerito, quien sin duda alguna es una gran promesa en la industria de la música y la actuación de México.