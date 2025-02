Los grandes olvidados del Oscar: Famosos que nunca han sido nominados al premio de la Academia

A lo largo de la historia de los premios, grandes actores han sido galardonados en múltiples ocasiones; sin embargo, existen otros que no lo han sido

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

Faltan pocos días para que se lleve a cabo la edición número 97 del Premio Oscar, el máximo reconocimiento de la industria cinematográfica a nivel mundial. La ceremonia, que se celebrará el próximo 2 de marzo en Los Ángeles, promete ser una de las noches más esperadas por los amantes del séptimo arte.

Año con año, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas premia a los mejores talentos en diversas categorías, destacando especialmente las de Mejor Actor y Mejor Actriz, donde se reconoce no solo la capacidad interpretativa de los nominados, sino también la profundidad con la que logran dar vida a sus personajes.

A lo largo de la historia, actores como Tom Hanks, Meryl Streep, Dustin Hoffman, Frances McDormand, Sean Penn, Emma Stone y Anthony Hopkins han sido galardonados en múltiples ocasiones, consolidando su lugar en la élite del cine. Sin embargo, existen talentos que, a pesar de haber entregado actuaciones memorables y haber participado en películas icónicas, nunca han recibido una nominación al Oscar.

FA MOSOS QUE NUNCA HAN SIDO NOMINADOS AL PREMIO OSCAR

JIM CARREY

Conocido por su versatilidad y carisma, Carrey ha brillado en la comedia con películas como La máscara, pero también ha mostrado su lado dramático en filmes como The Truman Show y Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. A pesar de su talento y de haber ganado premios como el Globo de Oro, jamás ha sido nominado al Oscar.

MARILYN MONROE

Símbolo del cine clásico y protagonista de películas icónicas como Some Like It Hot y La comezón del séptimo año, Monroe es recordada como una de las actrices más influyentes de Hollywood.

ALAN RICKMAN

Reconocido por su impecable actuación como Severus Snape en la saga de Harry Potter y por dar vida al villano Hans Gruber en Duro de matar, Rickman fue un actor admirado por su capacidad de transformación en la pantalla, pero nunca ha sido nominado a un Oscar.

BRUCE WILLIS

Figura emblemática del cine de acción con películas como Duro de matar y El quinto elemento, Willis ha tenido una trayectoria llena de éxitos taquilleros, pero nunca ha recibido una nominación por parte de la Academia.

RICHARD GERE

Protagonista de grandes éxitos como Pretty Woman y Chicago, Gere ha sido un actor clave en el cine romántico y musical, pero aun así, la Academia nunca le ha otorgado una nominación.

La falta de reconocimiento de estos grandes actores y actrices en los Premios Oscar nos recuerda que la excelencia en el cine no siempre se traduce en estatuillas doradas.