Llega Leonardo García al funeral de su papá

"Estaba sufriendo mucho, ya la estaba pasando muy mal en los últimos meses le llegué a preguntar si se quería ir", expresó el segundo hijo de Andrés García.

La prensa inmediatamente no dudó en cuestionarle si se había podido reconciliar con su padre, ante llego respondió que en su lecho de muerte su padre ya no podía hablar, pero le hacía legar mensajes y aseguró que el amor por él siempre existirá.

"Ya no podía hablar, le mandaba mensajes, se los dieron, el amor siempre existió, sólo que los dos éramos de carácter fuerte", comentó.

"Sabe que lo quisimos mucho, estamos tranquilos de que ya está descansando y las últimas veces que pude platicar con él, manifestaba que ya estaba cansado, que ya se quería ír", agregó Leonardo García.

A cerca de su hermano Andrés Jr. dijo que por el momento estaba viendo si podía viajar a Acapulco, ya que no puede dejar su negocio en una cadena de joyería en Estados Unidos, por lo que todavía no podía confirmar si iba o no poder ir.

Por su parte, Sandra Vale se mostró devastada al llegar, ya que fueron para ella 55 años de amor, ya que aseguró que aunque se divorciaron, nunca perdieron comunicación ni el cariño.

De Andrea García, aún no se sabe nada, sólo existe la publicación que hizo en redes sociales en la que con una foto en la que aparecen cinco aves arriba de un mar acompañada de una leyenda de despedida.

"Gracias por las memorias, gracias por todo lo aprendido, espero que las playas de Acapulco que tanto amabas sean más hermosas allá arriba. Descansa en paz, papá", se puede ver en la publicación.