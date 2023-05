Karely Ruiz y Santa Fe Klan comparten candente fotografía en la cama; usuarios no se lo perdonan

Karely Ruiz y Santa Fe Klan están de nuevo en el ojo del huracán, luego del beso que se dieron durante una presentación del cantante en la ciudad de Monterrey, lo que no agradó a los internautas, que hasta compararon a la creadora de contenido con Karla Panini.

Esta vez ambos famosos compartieron una atrevida fotografía en sus cuentas de Instagram, con la descripción "Qué rico sabes", lo que causó una ola de comentarios de los internautas, que arremetieron contra ellos.

En la foto se puede ver a ambos personajes en la cama, con muy poca ropa, mientras Santa Fe Klan toca uno de los glúteos de Karely.

Aunque se rumoró que entre el rapero y la creadora de contenido había un romance, ambos lo han negado, sin embargo, Karely aseguró que le gustó mucho besar a Santa Fe Klan y que estaba abierta a cualquier cosa con cualquier persona.

Por su parte, Ángel Quezada también compartió a través de sus rede sociales la fotografía del beso con Karely con la leyenda "Qué rico sabes".

Los internautas no quedaron muy contentos con la publicación y tacharon a Karely de mala amiga por su relación con la ex del cantante, Maya Nazor, ya que en el pasado eran amigas.

Respecto a la nueva fotografía compartida por las celebridades, los usuarios de internet expresaron su sentir a través de diversos comentarios.

"Santa Fe Klan se está pasando de la raya, que respete a su hijo y a su exesposa", "No sabes si te quiere abrazar o si te quiere asaltar", "Qué suerte tienen los que no se bañan", "Él no necesita este tipo de publicidad... debería de ver más sus acciones porque lo que ahora haga mal perjudicará su futuro... y lastimará a su hijo con esas acciones... él se ve que es un buen muchacho y no le están manejando bien su imagen...", "Viejo las cariñosas no son para hacerlas tu novia", "Muchos hablan de que respete a su ex e hijo. Pero ¿dónde han visto que el joven sea un caballero?", escribieron.

¿ESTRATEGIA PUBLICITARIA O ROMANCE?

Muchos seguidores de la pareja opinaron que no hay romance, sino que se trata de una estrategia de publicidad en común acuerdo entre ambos para mantenerse en el ojo público, mientras otros aseguran que se trata de escenas de un video musical que graban juntos y sería parte de la promoción.