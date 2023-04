Karely Ruiz habla sobre millonario pago en Carnaval de Guaymas

A través de Twitter se replicó un supuesto documento oficial del Ayuntamiento de Guaymas, en el que indican que la suma recibida por la influencer fue de 870 mil pesos, lo que causó gran molestia entre los ciudadanos.

Los usuarios de redes arremetieron contra el Gobierno Municipal y con la creadora de contenido de OnlyFans, pues no estuvieron de acuerdo con el excesivo gasto para pagar a la influencer, ya que solo se paseó en los carros alegóricos.

En esto se gastan el dinero del erario público en el gobierno de Guaymas, Sonora



Le pagaron 870 mil pesos a la ´influencer´ Karely Ruiz, por ser la la "Madrina del Carnaval 2023".



¿Qué tal?

KARELY RUIZ RESPONDE

Ante las críticas recibidas por el supuesto pago millonario por asistir como madrina del Carnaval de Guaymas en febrero pasado, Karely Ruiz aclaró a través de su cuenta de Instagram si esto es verdad.

La famosa negó categóricamente haber recibido esa cantidad de dinero por dicho evento, recalcando que si hubiera sido así no habría problema.

"Otro chismecito...pues yo fui a un evento, al de Guaymas, y están poniendo que yo gané 800...no sé cuánto...miles de pesos. Número uno: no gané esa cantidad, es superfake; número dos: y si la gano ¿qué? ¿Cuál es su problema? ¿Qué no aporto nada a la sociedad? Pues entonces ustedes hagan algo y aporten. Conmigo no se estén metiendo", dijo sumamente molesta a través de un video.

Tras darse a conocer que el Ayuntamiento de #Guaymas, Sonora, pago $870 mil pesos a Karely Ruiz por encabezar el Carnaval de dicho municipio. La influencer negó haber ganado dicha cantidad.

Cabe mencionar que la creadora de contenido presumió en sus redes sociales la compra de una camioneta de lujo. "Mireeen, la que no es natural está soportando con un nuevo trokonnn. Saludos", escribió.

De inmediato algunos los usuarios le escribieron comentarios felicitándola y otros hicieron referencia a que su "trokón" se lo compró con los 870 mil pesos que recibió en el Carnaval de Guaymas.