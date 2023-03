Kalimba habla sobre nueva acusación de presunto abuso sexual

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de "Tocando Fondo" emitió un comunicado en el que agradeció a las personas que lo han apoyado y destacó que siempre ha mantenido una relación laboral y respeto con los colaboradores.

"Les expreso mi cariño y profundo agradecimiento por sus mensajes y muestras de solidaridad y apoyo. Quienes me conocen saben quién soy y cuál es mi forma de actuar en lo personal y en lo profesional. Siempre he respetado a todas las personas con las que he compartido un proyecto, tanto sobre como debajo del escenario", compartió.

El artista que saltó a la fama cuando tenía apenas ocho años como integrante de "La Onda Vaselina", negó lo que se le acusa y señaló que tomará acciones legales en contra de Galindo.

"Niego categóricamente las manifestaciones realizadas en mi contra. Demostraré con pruebas y ante las autoridades la falsedad de estas acusaciones de la mano de mi equipo legal", añadió.

En ese sentido, manifestó que admira los movimientos que le dan voz a las mujeres, pero señaló que hay personas que lo han utilizado de manera incorrecta para difamar "por venganza".

"Admiro y celebro estos movimientos que le han dado voz a las mujeres pero es muy triste que sean utilizados de manera incorrecta, ya sea por venganza, para buscar un beneficio, o para buscar evadir responsabilidades económicas y jurídicas".

Finalmente, el famoso señaló que es el único comunicado que hará sobre el tema.

"Informo a la opinión pública que ejerceré acciones legales por la difamación de la que estoy siendo objeto, incluyendo en contra de quienes han replicado este mensaje sin salvaguardar mi identidad y mis derechos. Por ello, este es el único comunicado que haré sobre el tema por ahora. Gracias y bendiciones".