Junio de K-Dramas: El Juego del Calamar 3 y 7 series más que se estrenan este mes

El fenómeno de los k-dramas sigue arrasando a nivel mundial, y las grandes plataformas de streaming no se quedan atrás este mes de junio, pues apuestan fuerte por traernos lo mejor de la televisión coreana.

Como es costumbre, el entretenimiento coreano entrega grandes producciones de alto nivel, actores de renombre y tramas que enganchan desde el primer episodio, por lo que los doramas continúan conquistando corazones sin importar fronteras.

ESTRENOS DE K-DRAMAS EN JUNIO

Este mes de junio se viene una avalancha de estrenos que lo tienen todo: romance, suspenso, acción, fantasía y giros inesperados. A continuación, se comparte una lista de los títulos más esperados para que armar un maratón increíble.

EL JUEGO DEL CALAMAR 3

Fecha de estreno: 27 de junio

Plataforma: Netflix

Llega la tercera y última temporada del fenómeno mundial Squid Game. Seong Gi Hun (Lee Jung Jae) se enfrenta cara a cara con Front Man (Lee Byung Hun) en una batalla final para destruir los juegos mortales. También veremos a Wi Ha Joon, Park Sung Hoon y Kang Ha Neul en este esperado cierre.

HUNTER WITH A SCALPEL

Fecha de estreno: 16 de junio

Plataforma: Disney+

Thriller psicológico criminal que sigue a una forense brillante con trastorno de personalidad antisocial. Al descubrir similitudes entre un asesinato reciente y los métodos de su padre, un asesino serial, empieza una carrera contrarreloj para encontrarlo antes que la policía.

MERCY FOR NONE

Fecha de estreno: 6 de junio

Plataforma: Netflix

Basada en un popular webtoon, esta historia de acción sigue a un ex pandillero (So Ji Sub) que vuelve al inframundo en busca de respuestas sobre la misteriosa muerte de su hermano. A su lado, Lee Jun Hyuk completa este viaje de venganza y secretos oscuros.

THE WOMAN WHO SWALLOWED THE SUN

Fecha de estreno: 9 de junio

Plataforma: Viki

Una madre busca vengar a su hija enfrentándose a una poderosa familia conglomerada. Con Jang Shin Young y Seo Ha Joon en los papeles principales, este drama de venganza promete mantenerte al filo del asiento.

THE FIRST NIGHT WITH THE DUKE

Fecha de estreno: 11 de junio

Plataforma: Viki

Una universitaria despierta atrapada en el cuerpo de un personaje secundario de una novela romántica. Pronto se verá envuelta en una historia intensa con un protagonista obsesivo. Protagonizada por Seohyun (Girls´ Generation) y Taecyeon (2PM), esta es una joya para fans del romance de fantasía.

SALON DE HOLMES

Fecha de estreno: 16 de junio

Plataforma: Netflix

Cuatro mujeres —una detective, una ex-agente élite, una reina del seguro y una experta multitareas— se unen para resolver los misterios de su comunidad. Comedia, acción y un poco de caos: el combo ideal para algo diferente.

I AM A RUNNING MATE

Fecha de estreno: 19 de junio

Plataforma: Viki

Una historia juvenil sobre redención y autoestima: un estudiante de secundaria, humillado públicamente, es nominado inesperadamente como candidato a vicepresidente en las elecciones estudiantiles. Ideal para quienes aman los dramas con corazón.

HEAD OVER HEELS

Fecha de estreno: 23 de junio

Plataforma: Prime Video

Una estudiante que lleva una vida doble como chamán descubre que su primer amor tiene una muerte predestinada. ¿Podrá cambiar su destino antes de que sea demasiado tarde? Romance y fantasía con tintes sobrenaturales.

Junio viene cargado de emociones fuertes, corazones acelerados y tramas que no podrás dejar de ver. Elige tu favorito... o mejor aún, míralos todos.