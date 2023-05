José Emilio, hijo de Mariana Levy, pide perdón a Ana Bárbara: "Me encantaría volver a tenerte como madre"

El hijo menor de Mariana Levy y Emilio Fernández, José Emilio, reveló que actualmente no se encuentra en buenos términos con la cantante Ana Bárbara, quien se convirtió en su madre cuando él quedó huérfano.

El joven reveló a TvNotas que la relación con Ana Bárbara es nula, ya que perdieron el contacto y se dio un gran distanciamiento entre ambos, aunque reconoció que la considera su madre, pues ella lo crió al casarse con Emilio Fernández "El Pirru".

"Desafortunadamente, por cuestiones mías de que yo la ca*** con ella en gran medida; me porté mal y nos distanciamos. Hoy no tenemos relación y eso es algo que tengo en mente todo el día; sentirme vacío, porque es mi mamá, ella me cuidó, y a final de cuentas quedé muy mal con ella", mencionó el hijo adoptivo de Ana Bárbara

José Emilio reconoció quien no se portó mal con la que fuera esposa de su papá, incluso destacó que en una ocasión Ana Bárbara lo invitó a irse de viaje y él no aceptó.

"Las actitudes que tenía con ella no eran las mejores, eran bastantes malas. Yo todo el tiempo enojado y de mal humor, no agradecía nada. Me quería invitar de viaje y yo le decía que no, que me quería quedar en la casa, o si estábamos en algún lado, que ya me quería regresar. Mi actitud era de no agradecer las cosas que ella hizo por mí; honestamente, reconozco que fui muy malagradecido con ella", lamentó.

Otro de los episodios que dañaron la relación con la cantante, fue en diciembre de 2021 cuando se encontraban de viaje y ella quiso hacerlo reflexionar y cambiar de actitud-

Recordó que ese choque se dio durante una plática en la que Ana Bárbara le dijo que si en verdad la amaba como su madre, se lo demostrara, ya que ella sentía que no lo estaba haciendo. "Y esa es la verdad, yo no se lo demostré", reconoció.

El también nieto de Talina Fernández reveló que la última vez que tuvo contacto con Ana Bárbara fue el Día de las Madres del año pasado y que ahora está abierto a una reconciliación, aunque, reconoce, será algo que lleve tiempo.

"Me encantaría volver a hablar con ella, pero creo que eso va a llevar tiempo, volver a escribirle, demostrarle mi lealtad, recuperar su confianza, enseñarle que voy por buen camino, y que todo sea por medio de hechos y no palabras (...) Que ´Te amo demasiado´, ´Que me perdones lo que hice´, ´Que no sé en qué estaba pensando y me encantaría volver a verte, platicar contigo. Me encantaría volver a tenerte como madre´", finalizó.