Grammy's 2025: ¿Beyonce la más nominada de los premios? Todos los detalles aquí

La Academia de Grabación finalmente anunció a los artistas nominados para la entrega de premios Grammy´s 2025, en donde la cantante Beyonce acaba de lanzarse como la favorita de este año.

La artista estadounidense competirá en 11 categorías entre las que destacan las principales:

Canción del año (Texas Hold Em)

Grabación del año (Texas Hold Em)

Grabación del año (Cowboy Carter)

En la última nominación, la convierte en la mujer afrodescendiente más nominada en la historia. Adicionalmente, la productora ha sido reconocida en los galardones de Mejor Álbum Country, Mejor Canción Country, Mejor Dúo Country, Mejor Solo Country, Mejor Dúo Pop, Best Americana y Mejor Melodía Rap.

Otros favoritos del año 2025

Otros de los favoritos de este año son Charli XCX, Billie Eilish, Kendrick Lambar y Post Malone, los cuales cuentan con 7 nominaciones cada uno.

En cambio, Lady Gaga y Bruno Mars aparecen en la categoría de Canción del Año debido a su éxito "Die with a Smile", que también tiene una nominación a mejor Interpretación Pop/Dúo.

Sabrina Carpenter podría llevarse a casa su primer Grammy como nuevo artista del año, además de figurar en categorías principales como mejor álbum del año con su tema "Short n'sweet", así como en grabación del año con su tema "Espresso" y con canción del año con "Please, please, please".

Taylor Swift también se convirtió en la mujer más nominada a mejor álbum por su tema "The toured poets department".

Además, Los Beatles fueron nominados también a mejor grabación del año por su canción inédita "now and then", que reunió a todos los integrantes antes de su fallecimiento debido a que se usaron grabaciones de voz de esa época.

¿CUÁNDO SE LLEVARÁN A CABO LOS GRAMMY´S?

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el día 2 de febrero del 2025 en Los Ángeles, Estados Unidos.