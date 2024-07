VIDEO | Kamala Harris usa en su video de campaña canción de Beyonce ¿Cuál es?

Kamala Harris parece haber encontrado su canción oficial de campaña. Tras salir al escenario con "Freedom" de Beyoncé en su primera visita a la sede de campaña a principios de esta semana, la contendiente presidencial lanzó el primer video de su candidatura, buscando animar a los votantes una vez más con el éxito de la superestrella pop de 2016.

El lanzamiento del video ocurre a menos de una semana después de que el presidente estadounidense, Joe Biden anunciara que abandonaba la carrera y su vicepresidenta, Kamala Harris, dijera que se presentaba a la nominación.

"En estas elecciones, cada uno de nosotros se enfrenta a una pregunta: ¿En qué tipo de país queremos vivir?", empieza preguntando el video, acompañado de imágenes de banderas y paisajes estadounidenses.

Harris continúa describiendo una imagen de su futuro ideal mientras se intercalan imágenes de ella hablando con seguidores en la campaña, junto con clips de estadounidenses trabajando. Mientras tanto, de fondo Beyoncé canta en inglés su inspiradora letra: "Freedom, freedom, I can´t move/ Freedom, cut me loose/ Singing, freedom, freedom/ Where are you?"

"La libertad no solo para sobrevivir, sino para avanzar", continúa Harris. "La libertad de estar a salvo de la violencia armada. La libertad de tomar decisiones sobre tu propio cuerpo... Cuando luchamos, ganamos".

Medios estadounidenses afirman que el hecho de que la cantante afroamericana diera su visto bueno para utilizar su música por Kamala fue visto como una señal potencial de su apoyo.

Sin embargo, Beyoncé lleva mucho tiempo demostrando su apoyo a los demócratas. Actuó en la segunda toma de posesión de Obama, apoyó la campaña de Hillary Clinton y respaldó la candidatura de Biden-Harris en 2020.

El anuncio se difunde después de que Harris obtuviera el apoyo de suficientes delegados para convertirse en la candidata presidencial demócrata en las próximas semanas.