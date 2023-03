Gana Del Toro el Oscar la mejor película de animación

"Animación es cine, la animación está lista para ser llevada al siguiente nivel, mantengamos en la conversación, ayúdennos, agradezco al amor de mi vida, Kim, a mis hijos, a mi madre, a mi padre que están aquí conmigo, soy su hijo y los amo", manifestó en su discurso.

La 95ª edición de los premios de Hollywood arrancó a las 17:00 horas en el teatro Dolby de Los Ángeles, con el presentador Jimmy Kimmel como maestro de ceremonia.

Con éste cierra con broche de oro su temporada de premios, gracias a su obra maestra de fantasía musical Pinocchio. Esta edición 95 de la entrega del Oscar, la Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) se dejó enamorar una vez más el trabajo del mexicano, originario de Jalisco

Los primeros ganadores de la noche:

Mejor película de animación: Guillermo del Toro's Pinocchio ("Pinocho")

Mejor actor de reparto: Ke Huy Quan - Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")

Mejor actriz de reparto: Jamie Lee Curtis - Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")

Mejor fotografía: Im Westen nichts Neues ("Sin novedad en el frente")

Mejor largometraje documental: Navalny

Mejor corto de ficción: An Irish Goodbye