Funeral de Paquita la del Barrio en Xalapa: Familiares realizan velorio privado

Fans vuelven a compartir en redes video donde la cantante afirma llevarse los aplausos de su público hasta la tumba

Por: César Omar Leyva

A puerta cerrada y con acceso únicamente a familiares y amigos directos de la cantante, es como se lleva a cabo el funeral de Paquita la del Barrio en la funeraria Bosques del Recuerdo, de Xalapa, Veracruz.

Tras darse a conocer su fallecimiento a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio se informó también que luego del funeral privado, su cuerpo será incinerado y sus cenizas trasladadas a la Ciudad de México donde se prevé que haya un homenaje póstumo.

Hasta el momento, la familia de la intérprete ha evitado dar declaraciones sobre futuros homenajes. Sin embargo, se espera que pueda recibir un reconocimiento en Bellas Artes o en su natal Alto Lucero, Veracruz.

La Secretaría de Cultura lamentó el fallecimiento de la artista y destacó su legado en la música mexicana, pero aún no ha confirmado un evento oficial en su honor.

De acuerdo con la periodista María Luisa Valdés Doria, las cenizas de Paquita la del Barrio serán llevadas a su hogar en la colonia Guerrero de la Ciudad de México el miércoles 19 de febrero. Se espera que en los próximos días se anuncien más detalles sobre los homenajes a la icónica cantante.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México lamenta el fallecimiento de la cantante veracruzana Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, icono de la música ranchera en México.



REVIVEN ESPECIAL MENSAJE EN REDES

En redes sociales, usuarios han vuelto a traer a tendencia videos de presentaciones donde la intérprete de "rata de dos patas" agradecía el cariño de su público desde 1947

"Yo he ganado más aplausos que dinero, el dinero no sé ni por dónde lo tiré pero sus aplausos esos los traigo conmigo, esos ya nadie me los quita, esos se van conmigo hasta la tumba", dice Paquita.

Al homenaje virtual se han sumado canales de música internacionales como MTV Latinoamérica que subió a sus redes un especial video con la leyenda: "Se nos fue Paquita la del Barrio, todo un referente de la música mexicana y un ícono de la canción ranchera QEPD".