"Fofo Márquez no es millonario": HotSpanish

El polémico influencer Fofo Márquez, ha lanzado una serie de videos en los que se dedica a agredir a algunas personas con las que colaboraba, entre los que destacan la modelo de Only Fans, Karely Ruiz, y el youtuber Roberto González, mejor conocido como HotSpanish.

Este último, cansado de tantos comentarios por parte del influencer, decidió responderle con un video a través de sus redes sociales, en donde hace fuertes declaraciones sobre el capitalino.

Entre las revelaciones que hace HotSpanish, destaca que Fofo Márquez no es el millonario que tanto dice ser, ni cuenta con el dinero que suele presumir.

En el video de aproximadamente 20 minutos de duración, compartido en su cuenta de Facebook, HotSpanish, platica como en una ocasión Márquez abandonó a Karely Ruiz en un antro por no tener como pagar la cuenta que ascendía a 60 mil pesos, entre otras tantas mentiras contadas por Fofo.

Asimismo comentó que en una ocasión él le prestó 60 mil pesos a Fofo para que los regalara a personas desconocidas en la calle durante una colaboración que tuvieron para que Márquez continuara con la falsa imagen de millonario.

"Yo le presté 60 mil pesos y vas hacer como que tú los sacas. Yo me presté para ayudarlo. Hoy me arrepiento de haber hecho esto. Con mi dinero ayudamos a personas desconocidas diciendo que venía de parte de Fofo para que no se viera como el pobretón que no pudo pagar los 60 mil", argumentó el youtuber mexicano.

Según el relato del creador de contenido a Fofo "le temblaron las piernitas" en aquella ocasión al ver que la regiomontana no dejaba de pedir botellas, para otros hombres, por lo que trató de pedirle al mesero que ya no trajera más botellas, pero al no lograrlo optó por "escaparse" sin pagar.

"Realmente fue porque al señor le estaba dando miedo que Karely estaba ordenando una botella, dos botellas, tres botellas. Él quiso hablar con el mesero para que ya no llevaran más botellas", comentó HotSpanish.

"Es un falso millonario que le dan un presupuesto para gastar dos mil o tres mil pesitos diario, es una mentira, tal vez su papá tenía, pero él no tiene y si acaso lo tuviera jamás lo demostró es un piojo, no gasta en lo absoluto, ni siquiera en él, yo le decía: tienes la misma playera todos los días, cómprate algo", continuó.

La polémica entre ambos "examigos" se desató debido a que el influencer comentó que a HotSpanish no le importaba terminar con las amistades con tal de monetizar en su contenido y de burlarse de la pelea entre Yeri Mua y su novio, la cual resultó ser falsa.