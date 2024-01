Filtran la letra del tema "Cactus" de Belinda ¿Sí es para Nodal?

El muy anticipado regreso de Belinda a la escena musical está a punto de hacerse realidad con el estreno de su nuevo sencillo, 'Cactus'. Se rumora que esta canción podría estar llena de referencias y homenajes a relaciones del pasado.

Los admiradores de Belinda han estado observando de cerca, señalando indicios que sugieren que la canción podría ser un tributo a su relación con Christian Nodal, la cual terminó en una disputa pública.

Una nueva filtración de la canción parece respaldar estas sospechas, revelando que 'Cactus' podría estar dedicada a Christian Nodal. Aquí te ofrecemos un adelanto de lo que algunos consideran como la respuesta de Belinda a su ex prometido.

EL NUEVO TEMA REFERENTE A NODAL

En su cuenta oficial de Instagram, la artista ha compartido un breve avance de su próximo videoclip titulado 'Cactus', lo que ha llevado a los seguidores a especular que la canción podría estar dedicada a Christian Nodal.

La primera pista intrigante fue una imagen de los ojos de Belinda, que coinciden con el tatuaje que Nodal se hizo en su honor antes de su notorio rompimiento.

En esta última vista previa, se observa a un hombre luciendo un sombrero que recuerda al estilo característico de Christian Nodal durante sus presentaciones. La escena tiene lugar en un estudio de tatuajes en medio del desierto, donde el hombre decide tatuarse las iniciales de la cantante.

En segmentos posteriores del adelanto, se aprecia al hombre con los ojos de Belinda tatuados en su pecho, una imagen reminiscente de los ojos que Nodal solía tener antes de borrar dicho tatuaje. No obstante, en esta ocasión, los ojos en el video muestran lágrimas, lo que sugiere una emotividad singular.

LETRA DE CACTUS, TIRADERA A NODAL

La supuesta letra filtrada de 'Cactus', la nueva canción de Belinda, ha sido compartida por la influencer 'Chamonic'. Desde los primeros versos de lo que parece ser un corrido tumbado, la letra revela una temática centrada en el desamor.

"Al final no hay bien sin mal y el dolor se pasará. Yo volví, Beli-k...No fuiste lo que esperé de ti, carajo como me hiciste sufrir... De que sirvió tatuarte mis ojos pa' luego borrarlos con otros... Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui"

"Hoy quiero sacar todo esto que llevo cargando en mi corazón, porque la terapia ayuda, pero la música sana más y al final no hay ni bien sin mal y el dolor se pasará"

La letra completa estará disponible en su totalidad el próximo 31 de enero, cuando la cantante estrene el video oficial de la canción, lo cual confirmará o refutará las teorías de sus seguidores, quienes presumen que será la próxima canción de despecho de Belinda dirigida a su ex prometido.