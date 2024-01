Belinda da un adelanto de su canción "Cactus", la dedica a Christian Nodal

La cantante Belinda compartió un avance del próximo video musical de su nueva canción "Cactus", la cual estará enfocada en sus experiencias pasadas con ex parejas.

A través de sus redes sociales, la cantante publicó un video de 30 segundos que incluye varias referencias a sus relaciones anteriores.

En el adelanto se observa a tres hombres vestidos como vaqueros, quienes se tatúan el nombre de la cantante e incluso sus ojos, en un gesto que refleja su historia amorosa.

ESTO SE APRECIA EN EL VIDEO

De acuerdo con los comentarios en línea, se especula que los hombres vestidos como vaqueros podrían ser Christian Nodal, Lupillo Rivera y Criss Angel.

Es importante señalar que algunos seguidores pensaban que la canción estaba especialmente dedicada a la última pareja de la cantante, Christian Nodal.

Por esta razón, sus admiradores están muy entusiasmados por escuchar la canción, que seguramente será un gran éxito.

Hasta ahora, la publicación ha generado una gran cantidad de reacciones y numerosos comentarios por parte de los usuarios en línea.





SU NUEVO MATERIAL

Aunque Belinda comenzó su carrera en la actuación, participando en series como "Amigos x siempre" (2000) y "Cómplices al rescate" (2002), hoy en día es reconocida principalmente por su destacada trayectoria en la música, con éxitos como "Ángel", "Dopamina", "Bella traición", entre otros.

Además, la cantante ha colaborado con diversas bandas como Los Ángeles Azules y Moderatto.

El 8 de agosto pasado, Belinda asistió a un evento de Warner Music Group, donde formalizó un contrato de exclusividad con la discográfica.

"Este próximo álbum es muy personal; cada canción tiene una dedicatoria específica. Cuando lo escuchen, notarán para quién está cada una, y eso me llena de alegría porque siempre he sido muy reservada, no me gusta hablar mucho de mis relaciones, de mis problemas", había declarado Belinda antes de finalizar el año.