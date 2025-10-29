FGR investiga a Christian Nodal: podría enfrentar hasta 8 años de cárcel

El cantante Christian Nodal se encuentra en medio de una investigación federal que podría cambiar el rumbo de su carrera. La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Nodal y a sus padres, Jesús Jaime González Terrazas y Silvia Cristina Nodal Jiménez, por la presunta presentación de contratos falsificados ante Universal Music, en un intento por reclamar la titularidad de sus primeros tres álbumes.

La disquera acusa a la familia de haber presentado 32 contratos con firmas supuestamente falsas de un notario, con la intención de reclamar la titularidad de los primeros tres álbumes del cantante: Me Dejé Llevar (2017), Ahora (2019) y AYAYAY! (2020).

NODAL PODRÍA ENFRENTAR HASTA 8 AÑOS DE CÁRCEL

La falsificación de documentos es considerada un delito federal, lo que implica que, de demostrarse la irregularidad de los contratos, Christian Nodal y sus padres podrían enfrentar:

De 4 a 8 años de prisión .

. Multas económicas.

El cantante acudió de manera discreta a la FGR el 27 de octubre, cumpliendo con su citatorio, y se abstuvo de dar declaraciones a los medios.

EVIDENCIA DE UNIVERSAL MUSIC

El conflicto inició en 2021, cuando Nodal demandó a Universal Music para obtener la propiedad de sus canciones, presentando los 32 contratos ahora cuestionados. La disquera sostiene que los contratos originales de los álbumes les pertenecen y ha presentado pruebas de grafoscopía que concluyen que las firmas no coinciden con las del notario Luis Fernando Ruibal Coker, quien además afirmó no haber prestado servicios legales a Nodal ni a sus padres.

No se ha definido aún la fecha de la audiencia inicial. La familia Nodal ha cambiado de abogados para fortalecer su defensa, mientras que la Fiscalía ha facilitado el acceso a la carpeta de investigación a los nuevos representantes legales del cantante.

A pesar del proceso legal, Christian Nodal continúa con sus presentaciones y mantiene su agenda profesional sin modificaciones, mientras la investigación sigue su curso.