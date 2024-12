Familia Pinal aclaró rumores sobre herencia: ¿Efigenia Ramos recibirá indemnización por 35 años de servicio?

Recientemente, circularon rumores sobre la herencia de Silvia Pinal, la icónica Diva del Cine de Oro Mexicano, y su asistente personal, Efigenia Ramos, quien estuvo al servicio de la actriz durante más de 35 años.

Se especuló que Ramos recibiría una herencia millonaria, así como propiedades valiosas, pero estos rumores han sido desmentidos por los propios miembros de la familia Pinal.

¿SILVIA PINAL LE DEJO HERENCIA MILLONARIA A SU ASISTENTE?

Sylvia Pasquel, hija de Silvia Pinal, fue quien aclaró algunos de los puntos que se habían difundido en los medios. En una reciente declaración, Pasquel desmintió que Silvia Pinal le hubiera dejado propiedades, como una casa en Cuernavaca o un departamento en Las Lomas, tal como se había sugerido en diversas versiones. Según Pasquel, no existe ningún testamento en el que Silvia Pinal haya dejado una herencia millonaria a Ramos.

Sin embargo, en medio de tantas especulaciones, ha quedado claro que Efigenia Ramos sí recibirá una indemnización por los años de servicio que le brindó a la actriz. Según la periodista Maxine Woodside, quien citó un mensaje de Sylvia Pasquel, la familia de Silvia Pinal acordó indemnizar a Ramos conforme a la ley laboral, en reconocimiento a su dedicación de más de tres décadas.

INDEMNIZACIÓN PARA EFIGENIA RAMOS

El tipo de indemnización que recibirá Efigenia Ramos está basada en su antigüedad laboral, y se ajusta a las disposiciones del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. Según la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), este tipo de indemnización consiste en el pago de una prima por antigüedad, equivalente a doce días de salario por cada año de servicio.

En el caso de Ramos, quien trabajó con Silvia Pinal desde aproximadamente 1989, la indemnización se calcularía en función de los 35 años que estuvo al servicio de la actriz.

EFIGENIA RAMOS DESMIENTE LOS RUMORES

Por su parte, Efigenia Ramos también ha salido al paso de los rumores sobre la herencia. En una entrevista telefónica con El Chisme TV, la asistente desmintió rotundamente las especulaciones sobre una herencia millonaria y señaló que dichas versiones no solo son falsas, sino que también han puesto en peligro la tranquilidad de su familia. "Se está diciendo que me dejó, no sé qué tanto… no, para nada. No sé si soy heredera, hasta que se abra el testamento se sabrá quiénes son los herederos", aseguró Ramos, aclarando que las falsas informaciones solo han causado confusión y daño.

Además, Ramos negó que Silvia Pinal poseyera propiedades en otros lugares, como se había señalado en medios, y especificó que la actriz nunca tuvo casas en Cuernavaca ni en Polanco. "Eso ni es cierto", afirmó.

Con este contexto, queda claro que la familia de Silvia Pinal procederá a indemnizar a Efigenia Ramos por sus 35 años de trabajo, pero las especulaciones sobre una herencia multimillonaria son completamente infundadas. La situación sigue siendo objeto de seguimiento, especialmente con la apertura del testamento de Silvia Pinal, lo que podría arrojar más detalles sobre el destino de sus bienes y herencias.