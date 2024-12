¿Quién se quedará con la emblemática mansión de Silvia Pinal? Alejandra Guzmán revela qué pasará con ella

La mansión de Silvia Pinal, ubicada en Jardines del Pedregal, es más que un inmueble de lujo; es un símbolo del Cine de Oro mexicano y del éxito de una de sus máximas exponentes. Tras el fallecimiento de la última diva de esta época, circularon varios rumores sobre qué pasaría con dicha mansión, y a quién se la heredaría.

Antes del fallecimiento de la actriz, su hija Sylvia Pasquel había revelado en una entrevista que a ella no le interesaba el inmueble y que ella sabía que la mansión sería para su hermana Alejandra Guzmán, ya que ella contaba con la solvencia económica para poder sostener el inmueble de lujo.

¿QUIÉN SE QUEDARÁ CON LA MANSIÓN DE SILVIA PINAL?

En una entrevista con Alan Tacher para Despierta América, Alejandra Guzmán confirmó que la propiedad le fue heredada en vida por su madre.

"Me dijeron que me la habían dejado a mí, pero yo tengo mi casa. Es lo que menos me importa" , expresó la cantante, dejando claro que el valor sentimental de los recuerdos pesa más que lo material. Guzmán también aseguró que Silvia Pinal organizó sus bienes antes de partir, aunque evitó mencionar quién fungirá como albacea. Próximamente, la familia se reunirá para la lectura del testamento.

MANSIÓN LUJOSA DE SILVA PINAL

La residencia, diseñada en los años 50 por el arquitecto Manuel Rosen, es un ícono del modernismo mexicano. Situada en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, cuenta con amplios jardines, una alberca cubierta y espacios decorados con piezas de arte de incalculable valor, incluyendo un retrato de Silvia Pinal realizado por Diego Rivera en 1955.

Este cuadro, valuado en 60 millones de dólares, está protegido por un fideicomiso que prohíbe su venta, mientras que la propiedad completa tiene un valor estimado de 65 millones de pesos, cifra que podría aumentar debido a su relevancia histórica.

UNIÓN FAMILIAR TRAS LA PÉRDIDA

Alejandra Guzmán también habló sobre el proceso de duelo tras la muerte de su madre y cómo esto ha fortalecido los lazos familiares. Entre los momentos más significativos, destacó su reciente reconciliación con su hija Frida Sofía, con quien estaba distanciada desde 2021. "Lo que realmente importa es el amor, por la vida, por tu sangre y esa conexión que jamás va a dejar de estar ", comentó conmovida.

Sobre las especulaciones en torno a la ausencia de su hermano Luis Enrique en el homenaje a Silvia Pinal, Guzmán explicó que un accidente en moto tras el funeral le impidió asistir. " Está triste, fue el más cercano a ella, fue el consentido siempre" , compartió.

Aunque la mansión ahora pertenece a Alejandra Guzmán, la cantante subrayó que lo verdaderamente importante son los recuerdos y valores que su madre le dejó. "Qué padre, que me lo haya dejado, pero yo no soy materialista", reflexionó.

En el pasado, Silvia Pinal también había demostrado su generosidad y organización al pagar un préstamo de su hija con un departamento, otro ejemplo de cómo cuidó de su patrimonio y familia hasta el último momento.

Con la lectura del testamento, la familia Pinal cerrará un capítulo importante en su historia, mientras que Alejandra Guzmán se enfoca en honrar el legado artístico, cultural y humano de su madre.