Familia Aguilar asegura que no hay demanda de Adele contra Ángela

En redes sociales, se especuló que la estrella británica Adele habría emprendido acciones legales contra la mexicana por un supuesto plagio

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

La cantante Ángela Aguilar se convirtió en tendencia en redes sociales previo a la entrega anual de los Premios Lo Nuestro, luego de que surgiera un fuerte rumor en su contra. Se especuló que la estrella británica Adele habría emprendido acciones legales contra la mexicana por un supuesto plagio de su icónica canción Rolling In The Deep en el tema Qué Agonía.

La información se difundió rápidamente en plataformas digitales, generando una ola de memes y comparaciones entre ambas canciones.

LA DINASTÍA AGUILAR ASEGURA QUE NO HAY DEMANDA

Ante el rumor sobre la demanda de Adele contra la cantante de regional mexicano, no se presentaron pruebas que respaldaran la existencia de un proceso legal.

La familia Aguilar recurrió a su cuenta oficial de Instagram (@prensaaguilarof) para desmentir los rumores. En la publicación se lee:

"¿Escucharon que Ángela Aguilar está siendo demandada por Adele? ¡Vaya manera de inventar historias! Parece que algunos se han tomado muy en serio eso de 'cantar como si no hubiera un mañana' y decidieron inventar drama donde no lo hay. ¡Por favor! Adele y Ángela son dos increíbles artistas que no necesitan peleas ni demandas para brillar."

De esta manera, la dinastía Aguilar desmintió el presunto conflicto legal y aseguró que la joven cantante se encuentra enfocada en su carrera y disfrutando de su vida. Sin embargo, hasta el momento, Adele no se ha pronunciado sobre la polémica.

ÁNGELA AGUILAR EVITA A BELINDA EN PREMIOS LO NUESTRO

Durante la 37. ª edición de los Premios Lo Nuestro, Ángela Aguilar también llamó la atención por una supuesta incomodidad ante la presencia de Belinda, exprometida de su esposo, Christian Nodal. La cantante de regional mexicano protagonizó momentos tensos en el evento, incluyendo el instante en que aparentemente se levantó de su asiento para evitar ver la presentación de la cantante española junto a Tito Double P.

Un video que circula en redes muestra el momento en que Aguilar se retira de su lugar, mientras el equipo del evento reacciona con risas ante la situación. Esto desató una serie de comentarios entre los internautas, quienes especularon sobre su relación con Belinda y la ausencia de Nodal en el evento.

Otros comentarios cuestionaron por qué Nodal no acompañó a su esposa a la gala, mientras algunos seguidores defendieron a Aguilar, señalando que tiene derecho a manejar la situación como mejor le parezca.

Pese a la controversia, Aguilar continúa consolidando su carrera en la música regional mexicana y disfrutando del apoyo de su público.