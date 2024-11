Adele dice adiós a los escenarios, tras poner fin a sus conciertos en Las Vegas

Adele concluye su exitosa residencia en Las Vegas con un emotivo adiós

Este fin de semana, la cantante Adele finalizó su residencia de conciertos en Las Vegas tras ofrecer más de cien presentaciones en The Colosseum, el icónico auditorio del hotel Caesars Palace.

Durante su último espectáculo de Weekends with Adele, la intérprete de éxitos como Skyfall y Hello confesó que no tiene certeza de cuándo volverá a los escenarios. Entre lágrimas dijo: "Ha sido maravilloso y lo extrañaré terriblemente, y les extrañaré terriblemente".

"Lo único en lo que soy buena es en cantar. Aún no sé cuándo volveré al escenario, pero los amo", confesó Adele en su despedida.

La cantante explicó que optó por una residencia en Las Vegas en lugar de embarcarse en una gira mundial para priorizar la estabilidad de su hijo Angelo, de 11 años.

"Elegí hacer una residencia para poder mantener su vida normal", comentó con sinceridad, añadiendo que ahora está emocionada por recuperar los fines de semana junto a él.

AGRADECE A SU PAREJA

Durante su despedida, Adele expresó su gratitud hacia su pareja, Rich Paul, por su constante apoyo: "Siempre me ayuda a levantarme y me hace sentir que puedo lograr cualquier cosa", declaró la cantante con emoción.

En su discurso, también compartió un momento especial que vivió recientemente: "Soy emotiva, pero para que lo sepan, me sentí increíblemente bien cuando Céline Dion vino a mi show. ¡Lloré durante una semana entera!".

Dion, quien asistió al concierto de Adele el mes pasado, protagonizó junto a ella un conmovedor momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Para Adele, este encuentro fue particularmente significativo, ya que The Colosseum en Las Vegas es el mismo lugar donde Céline Dion inició su icónica residencia hace más de 20 años.

"Fue un cierre de círculo para mí, porque ella es la única razón por la que siempre quise estar aquí", confesó.

Adele también reafirmó su intención de tomarse un largo descanso tras concluir su residencia, mencionando que, durante su serie de conciertos en Múnich, en septiembre, había dicho: "He pasado los últimos siete años construyendo una nueva vida para mí, y ahora quiero vivirla".