¿Ángela Aguilar embarazada? Esto se sabe

Leonardo Aguilar difundió rumores acerca del embarazo de su hermana, esto fue lo que dijo luego de ser cuestionado por eso

Por: Brayam Chávez

Unas afirmaciones de Leonardo Aguilar consiguieron suscitar rumores acerca de la familia Aguilar. Durante una entrevista con Adela Micha en La Saga, el cantante incendió las redes sociales al referirse a la aparición de "hijos" en la familia, haciendo referencia a su hermana Ángela Aguilar durante el procedimiento.

¿ESTÁ ÁNGELA AGUILAR EMBARAZADA?

Todo empezó cuando la periodista cuestionó a Leonardo sobre la posibilidad de que pronto naciera un niño en la familia Aguilar. La reacción del cantante dejó a todos asombrados, ya que, con gran fervor, replicó:

"Que yo sepa, no. ¡Ah, sí! La pug de Ángela"

A primera impresión, Leonardo parecía haber desvelado que su hermana, la reconocida cantante Ángela Aguilar, estaba gestando un niño. Este comentario generó un torbellino de rumores entre los seguidores de la familia, que rápidamente empezaron a mencionar un posible embarazo de Ángela.

LA ACLARACIÓN DE LEONARDO AGUILAR

Sin embargo, Leonardo rápidamente aclaró su comentario.

"No, no, no, no estoy jugando, es que vean mi emoción, o sea, ahorita tenemos 5 pugs negros y todo empezó por esa pug. Ángela se la compró antes de pandemia y en eso de que Ángela me manda una foto de que: "Yayo, ¿no ves que está un poquito gorda la niña?" y me manda la foto y la panzota así y le digo yo creo que sí, Ángela, y sí, tiene 5 cachorros, va a ser cesárea por ser pug", explicó entre risas.

Lo que parecía una publicidad de un recién nacido humano, en realidad, aludía a la mascota de Ángela, una pug, que está a punto de adoptar cachorros.

El entusiasmo de Leonardo se exacerbó al revelar este sorprendente detalle acerca del animal de compañía de su hermana, y las redes sociales rápidamente desplazaron la atención hacia el asunto de los cachorros.