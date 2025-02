Ángela Aguilar envuelta en polémica: Diseñador la acusa de no devolver vestidos prestados

La cantante de regional mexicana nuevamente se encuentra dentro de una polémica, esta se suma a las que ha estado envuelta recientemente

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

La cantante Ángela Aguilar se encuentra nuevamente en el centro de la controversia tras ser acusada de presuntamente no haber devuelto unos vestidos que le fueron prestados por el reconocido diseñador Jacob Mier, propietario de la tienda "For the Stars Fashion Store".

En una entrevista para el programa de espectáculos El Gordo y La Flaca, Mier reveló que la joven integrante de la dinastía Aguilar todavía tendría en su poder las prendas que le entregó hace varios años, cuando la cantante tenía 16 años y se preparaba para asistir a una premiación de influencers en México.

El diseñador aseguró que, en su carrera de casi cuatro décadas, nunca le había sucedido algo similar. Según detalló, Aguilar visitó su tienda acompañada de su madre, momento en el que decidió apoyarla prestándole dos exclusivos vestidos que habían sido utilizados previamente por celebridades como Carrie Underwood y Mel B, exintegrante de las Spice Girls.

ESTAS SON LAS PRENDAS QUE ÁNGELA NO REGRESÓ

Mier enfatizó que no acostumbra a prestar vestidos de su colección, ya que prefiere que no sean reutilizados por distintas personalidades sin su consentimiento explícito. Sin embargo, hizo una excepción con Aguilar bajo la promesa de que los llevaría a México, los usaría en la gala y luego los devolvería junto con fotografías.

Uno de los vestidos en cuestión es de manga larga en color rojo, con detalles brillantes y una falda con patrón de cuadros en tonos pasteles. El segundo es un diseño blanco con falda corta, manga larga y decoraciones florales en tono plata.

El diseñador indicó que actualmente estas prendas tendrían un valor aproximado de 12 mil 500 dólares, lo que equivale a más de 250 mil pesos mexicanos. También explicó que los vestidos formarían parte de una colección destinada a un museo, por lo que le resulta urgente recuperarlos.

¿QUÉ HA DICHO ÁNGELA AGUILAR?

Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni su equipo han emitido declaraciones respecto a esta acusación. Mientras tanto, Jacob Mier sigue esperando una solución a la situación y confía en poder recuperar los vestidos prestados.

Este nuevo episodio se suma a otras polémicas en las que la joven cantante ha estado envuelta recientemente, lo que ha generado opiniones divididas entre sus seguidores y el público en general.