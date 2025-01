Ángela Aguilar causa revuelo en redes con mensaje a Christian Nodal en su cumpleaños

Ángela Aguilar, una de las voces más representativas de la música ranchera, volvió a generar controversia en redes sociales con un emotivo mensaje dedicado a Christian Nodal por su cumpleaños.

Aunque no es la primera vez que la hija de Pepe Aguilar expresa su afecto públicamente, este gesto particular provocó una ola de reacciones entre sus seguidores y los fanáticos del cantante de "Ya no somos ni seremos".

A través de un breve video de 20 segundos, Ángela compartió con sus seguidores una serie de momentos nunca antes vistos entre ella y Nodal.

Las imágenes mostraban a ambos artistas disfrutando de viajes, jugando juntos, y celebrando el cumpleaños de Nodal, incluso partiendo un pastel.

Las escenas fueron calificadas por muchos como íntimas y significativas, mostrando una faceta más personal de la relación entre ambos.

MENSAJE DE ÁNGELA AGUILAR A NODAL

El video estuvo acompañado de un mensaje que emocionó a muchos de sus seguidores: "¿Se pueden inventar verbos? Quiero decirte uno: yo te cielo, así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida", escribió la feliz esposa.

Ángela utilizó las palabras del famoso poeta Pablo Neruda, lo que algunos interpretaron como una declaración de amor.

REACCIONES EN REDES SOCIALES

La publicación no pasó desapercibida y las redes sociales rápidamente se llenaron de comentarios. Mientras algunos seguidores felicitaron a la cantante por el hermoso detalle y destacaron la cercanía entre ambos, otros no tardaron en cuestionar la naturaleza de la relación entre Ángela y Nodal.

"¡Qué bonito detalle! Se nota que hay mucho cariño entre ellos", expresó una fan, mientras que otro comentario hizo alusión a la exnovia de Nodal, la cantante Cazzu: "¿Y en dónde está Inti?"

Este gesto de Ángela Aguilar llega en un momento en que la relación entre ella y Nodal sigue siendo un tema de interés para los medios y sus seguidores.

¿CUÁNTOS AÑOS CUMPLE CHRISTIAN NODAL?

El cantante originario de Sonora celebra hoy su cumpleaños número 26, un año más de éxitos y consolidación en la música regional mexicana.

Desde su debut con "Adiós Amor" en 2016, ha logrado conquistar a millones de seguidores con su talento y ha acumulado numerosos premios, llevando el mariachi y la música norteña a nuevas generaciones.