¿Eugenio Derbez podría traer de regreso La Familia P. Luche? Esto dijo el actor

Eugenio Derbez ha vuelto a despertar la nostalgia entre sus seguidores tras manifestar su interés por revivir uno de los proyectos más emblemáticos de su carrera, que fue La Familia P. Luche., una comedia que le abrió la puerta a muchos más proyectos.

Durante su participación en el popular pódcast La Cotorrisa, el actor y productor mexicano dejó abierta la posibilidad de llevar la serie de comedia al cine, retomando así su papel como el inolvidable Ludovico P. Luche.

¿EUGENIO DERBEZ PODRÍA TRAER DE REGRESO LA FAMILIA P. LUCHE?

Aunque por el momento no existe un plan formal para una película, Derbez reconoció que el proyecto le entusiasma, especialmente por el cariño que el público aún le tiene a la serie, transmitida por primera vez en los años 2000 y convertida en un fenómeno de la televisión mexicana. Incluso, compartió algunas ideas preliminares sobre cómo podría ser el regreso de la excéntrica familia a la pantalla grande.

"Sí me gustaría volver a hacer a uno de mis personajes o La Familia P. Luche, otra vez sketches, no sé", declaró el actor, quien ha alcanzado notoriedad internacional por películas como Koda, ganadora del Oscar. A pesar de las recomendaciones que ha recibido de no involucrarse en proyectos "inferiores" a las producciones de Hollywood, Derbez subrayó que no ve así a sus trabajos previos. Para él, regresar a sus raíces sería una forma de honrar su trayectoria y agradecer las oportunidades que lo llevaron a alcanzar el éxito.

"Cada proyecto tiene su valor. Amo la comedia, amo México", afirmó con convicción.

Uno de los principales motivos que impulsa a Derbez a considerar una película es el hecho de que, según él, La Familia P. Luche quedó inconclusa. Este deseo de cerrar ciclos también ha avivado las esperanzas de los fans, que durante años han solicitado una continuación.

OBSTÁCULO LEGAL

Sin embargo, el actor enfrenta un obstáculo legal importante: los derechos del nombre La Familia P. Luche están en manos de Televisa. Aunque Derbez es el creador del concepto y posee los derechos sobre los personajes, la televisora mexicana registró el nombre de la serie ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en septiembre de 2021, asegurando su uso exclusivo hasta el 30 de noviembre de 2031.

Esta situación ya había generado fricciones públicas entre Derbez y Emilio Azcárraga, presidente de Televisa, en redes sociales. El actor explicó que, aunque puede utilizar los personajes y monetizar el concepto, no puede usar el nombre oficial de la serie sin el consentimiento de la televisora.

A pesar de este desafío, Eugenio Derbez no descarta la posibilidad de llegar a un acuerdo con Televisa.