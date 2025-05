3 errores comunes que evitan perder peso, según los entrenadores expertos

El verano está a la vuelta de la esquina y, como cada año, muchas personas comienzan a obsesionarse con "verse bien en bikini". Aunque claro, puede usarse con cualquier talla y el valor de las personas no debe depender de un número en la báscula ni del espacio entre los muslos.

Ahora bien, si eres una persona que lleva un tiempo buscando un peso menor y sientes que no avanza, incluso haciendo las cosas "bien", no te desesperes. A veces, el cuerpo no responde como esperamos, pero suele haber una razón detrás.

3 RAZONES POR LAS CUALES UNA PERSONA NO PUEDE BAJAR DE PESO

Juan Antonio Martín, entrenador personal, ha compartido en sus redes sociales tres razones muy comunes por las que podrías no estar perdiendo peso. Y no, no tienen que ver con vivir a base de lechuga ni matarte a hacer abdominales, lo cual no funciona. Estas son las claves que podrían estar boicoteando tu progreso:

1. ESTÁS SOBREESTIMANDO TUS CALORÍAS

"Puede que estés comiendo más de lo que crees", afirma Martín. Aunque tu dieta esté compuesta por alimentos saludables, el tamaño de las porciones importa .

. El aceite de oliva, el aguacate o los frutos secos, por ejemplo, son muy nutritivos... pero también son altos en grasa y, por tanto, en calorías.

No se trata de eliminarlos, sino de consumirlos con moderación. Un buen truco: usa platos más pequeños para controlar las cantidades sin sentir que te estás privando.

2. ESTRÉS Y FALTA DE SUEÑO

Este es un clásico infravalorado. Dormir mal o vivir con estrés crónico desajusta tus hormonas, en especial la grelina y la leptina, que controlan el hambre y la saciedad.

Además, el cuerpo se vuelve más resistente a la insulina, lo que dificulta la quema de grasa y favorece su almacenamiento. Por ello es de suma importancia dormir bien y reducir el estrés tanto como sea posible.

3. FALTA DE CONSTANCIA

"Un día lo haces todo perfecto, pero al siguiente te saltas la rutina", dice el entrenador. La clave no está en ser impecable, sino en ser constante.

. Un solo día de esfuerzo no compensa una semana entera sin hábitos saludables. Lo importante es crear una rutina que puedas sostener a largo plazo. ¿No puedes ir al gimnasio todos los días? No pasa nada. Encuentra una actividad que te guste, hazla con regularidad y sé paciente con los resultados.

No se trata de castigarte ni de vivir a dieta eterna. Se trata de cuidarte todo el año, no solo en los meses previos a las vacaciones. Si lo haces desde el autocuidado y no desde la presión, los cambios no solo serán visibles, sino también sostenibles. Y recuerda: tu cuerpo merece respeto y atención, no exigencias imposibles.