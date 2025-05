Yolanda Andrade reaparece en redes tras complicaciones de salud ¿Cómo luce la conductora? | VIDEO

Tras semanas de especulación en redes sociales sobre su estado de salud, Yolanda Andrade reapareció públicamente a través de un video compartido en la cuenta de TikTok del conductor Juan José "Pepillo" Origel.

En las imágenes, la conductora se mostró tranquila y expresó su agradecimiento por el cariño y la preocupación que ha recibido durante este tiempo.

"Me siento muy agradecida con toda la gente que se ha manifestado y que ha estado en sus oraciones, créanme que esa energía la he recibido y me siento mucho mejor", afirmó Andrade, quien aún porta un parche en el ojo como parte de su proceso de recuperación.

Por su parte, Pepillo Origel manifestó su alegría al verla: "Pues aquí estoy con mi querida Yolanda. ¿Qué te puedo decir? Todo el mundo hemos pedido por ti. Me da mucho gusto verte como siempre, pedirle mucho a Dios por ti y el cariño que te ha demostrado todo el mundo".

¿CUÁL ES EL ESTADO DE SALUD DE YOLANDA ANDRADE?

En septiembre de 2023, Yolanda Andrade dio a conocer que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral, condición médica que ha generado diversas complicaciones en su salud y ha limitado su actividad profesional, incluyendo su participación en el programa Montse & Joe, que conduce junto a Montserrat Oliver.

Un aneurisma cerebral es una dilatación anormal en la pared de una arteria del cerebro, provocada por el debilitamiento del vaso sanguíneo. Aunque muchas veces no presenta síntomas, su ruptura puede causar una hemorragia subaracnoidea, una emergencia médica con alto riesgo de mortalidad.

Entre los síntomas que pueden presentarse si el aneurisma crece o presiona zonas cercanas del cerebro están dolores de cabeza intensos, alteraciones visuales, dolor de cuello y dificultad para hablar. Los factores de riesgo incluyen hipertensión, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, antecedentes familiares, enfermedad renal poliquística y trastornos del tejido conectivo.

El diagnóstico se realiza mediante estudios de imagen como resonancia magnética, angio-TAC o angiografía. El tratamiento depende de múltiples factores, como el tamaño y la localización del aneurisma, y puede requerir cirugía o procedimientos endovasculares.

La situación de Yolanda Andrade ha puesto sobre la mesa la importancia de la detección temprana y el seguimiento médico especializado en casos de aneurisma cerebral. Su reaparición pública ha sido recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes continúan enviándole mensajes de apoyo en su camino hacia la recuperación.