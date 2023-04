Estas son las canciones que pidió Andrés García para su funeral

En sus apariciones ante las cámaras, su semblante se veía cada vez más cansado y era innegable el avance de su enfermedad, lo que causaba mucha preocupación entre sus familiares y amigos.

Durante los últimos meses Andrés García fue hospitalizado en varias ocasiones debido al avance de la cirrosis hepática; también sufrió varias caídas que le generaron problemas de la médula espinal.

En una de sus apariciones en televisión, como presintiendo que vivía sus últimos momentos, el actor recordó un verso de una de sus canciones favoritas: "Yo no quisiera morirme/ pero eso a todos nos pasa/ por eso cuando me muera/ que me velen en mi casa/ No me anden con papelitos y entiérrenme con la banda".

LAS CANCIONES QUE PIDIÓ ANDRÉS GARCÍA PARA EL DÍA QUE MURIERA

A pesar de haber estado muy delicado de salud y que en ocasiones la situación se agravara, Andrés García nunca perdió contacto con sus seguidores y con los medios de comunicación, inclusive en octubre pasado reveló que le gustaría que le cantaran sus canciones favoritas cuando tuviera que partir de esta vida.

Para el día de su funeral, el actor mencionó que su última voluntad era que le cantaran dos canciones: la primera, "Amor Eterno", de Juan Gabriel, y, la segunda, "Casquillos de mi cuerno", de Germán Lizárraga y su banda.

LE CUMPLEN SU DESEO EN VIDA

El cantante Germán Lizárraga sorprendió a su entrañable amigo Andrés García en octubre del año pasado, cuando en una fiesta le cumplió su deseo y le cantó el tema que había pedido para su funeral.

En una fiesta sorpresa realizada en la casa de Acapulco, Germán Lizárraga y Las Estrellas de Sinaloa deleitaron al actor al interpretarle varios temas, entre ellos el solicitado para el día de su muerte, donde el finado actor estuvo muy feliz, cantando y sonriendo.