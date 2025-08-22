Diego Ruzzarín responde a Temach y amenaza con "partirle el hocico" en pelea de box

Diego Ruzzarín no se quedó callado ante el reto lanzado por El Temach y ya dio su respuesta a través de un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

La propuesta gira en torno al evento de box amateur Supernova Strikers, programado para el próximo año.

LA RESPUESTA DE DIEGO RUZZARÍN AL RETO DE EL TEMACH

En un video compartido en plataformas digitales, Diego Ruzzarín confesó que apenas se estaba enterando de la invitación de Luis Castilleja, mejor conocido como El Temach, para enfrentarse en el ring durante la próxima edición de Supernova Strikers.

"Me estoy enterando por acá que al parecer El Temach me mandó una invitación a pelear con él en el próximo Supernova", expresó el creador de contenido, dejando claro que está abierto a la idea.

Ruzzarín recordó que en el pasado él mismo invitó en varias ocasiones a El Temach a tener un debate, pero aseguró que este no aceptó por temor. Ahora, en lugar de conversar, el polémico influencer hidrocálido optó por proponer una pelea de box.

UN DEBATE Y LUEGO LOS GUANTES

El escritor y conferencista no solo aceptó el reto, sino que también propuso agregarle un giro interesante: primero un debate y después la pelea.

"Sí, ¿por qué no? Negociemos. ¡Encantado! De hecho estaría chido que hagamos un debate y después del debate podemos hacer la pelea", comentó Ruzzarín.

Con un toque provocador, agregó: "Así te puedo partir el hocico de manera intelectual y también en el ring. Suena bien, ¿no? Avísame qué opinas y le damos seguimiento".

Diego Ruzzarin , Temach :

Porque el apantalla pndejos le respondió al #Temach sobre si peleaban en la nueva edición de #supernovastrikers.



"Llevo 2 años pidiendo un debate, pero para una pelea, ahí sí te prestas; hagamos un debate primero y luego te madreo", contestó.

pic.twitter.com/ZxPlpbEHRF — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) August 22, 2025

¿CUÁNDO LANZÓ EL TEMACH LA INVITACIÓN?

La propuesta de El Temach surgió durante una entrevista con Juan Bertheau en la edición 2025 de Supernova Strikers. Cuando se le preguntó con quién le gustaría enfrentarse, respondió sin dudar: "Con Ruzzarín. Ya lo vi. Estamos como del pre. Ahorita le voy a decir a ver si se jala".

El momento fue compartido por Bertheau en su cuenta de TikTok, donde el clip ya suma casi 3.5 millones de reproducciones y más de 260 mil likes, lo que demuestra el gran interés que este reto ha despertado entre los seguidores de ambos creadores de contenido.