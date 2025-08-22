  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 22 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

Diego Ruzzarín responde a Temach y amenaza con "partirle el hocico" en pelea de box

La propuesta gira en torno al evento de box amateur Supernova Strikers, programado para el próximo año

Ago. 22, 2025
Diego Ruzzarín responde a Temach
Diego Ruzzarín responde a Temach

Diego Ruzzarín no se quedó callado ante el reto lanzado por El Temach y ya dio su respuesta a través de un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

La propuesta gira en torno al evento de box amateur Supernova Strikers, programado para el próximo año.

LA RESPUESTA DE DIEGO RUZZARÍN AL RETO DE EL TEMACH

En un video compartido en plataformas digitales, Diego Ruzzarín confesó que apenas se estaba enterando de la invitación de Luis Castilleja, mejor conocido como El Temach, para enfrentarse en el ring durante la próxima edición de Supernova Strikers.

"Me estoy enterando por acá que al parecer El Temach me mandó una invitación a pelear con él en el próximo Supernova", expresó el creador de contenido, dejando claro que está abierto a la idea.

Ruzzarín recordó que en el pasado él mismo invitó en varias ocasiones a El Temach a tener un debate, pero aseguró que este no aceptó por temor. Ahora, en lugar de conversar, el polémico influencer hidrocálido optó por proponer una pelea de box.

UN DEBATE Y LUEGO LOS GUANTES

El escritor y conferencista no solo aceptó el reto, sino que también propuso agregarle un giro interesante: primero un debate y después la pelea.

"Sí, ¿por qué no? Negociemos. ¡Encantado! De hecho estaría chido que hagamos un debate y después del debate podemos hacer la pelea", comentó Ruzzarín.

Con un toque provocador, agregó: "Así te puedo partir el hocico de manera intelectual y también en el ring. Suena bien, ¿no? Avísame qué opinas y le damos seguimiento".

¿CUÁNDO LANZÓ EL TEMACH LA INVITACIÓN?

La propuesta de El Temach surgió durante una entrevista con Juan Bertheau en la edición 2025 de Supernova Strikers. Cuando se le preguntó con quién le gustaría enfrentarse, respondió sin dudar: "Con Ruzzarín. Ya lo vi. Estamos como del pre. Ahorita le voy a decir a ver si se jala".

El momento fue compartido por Bertheau en su cuenta de TikTok, donde el clip ya suma casi 3.5 millones de reproducciones y más de 260 mil likes, lo que demuestra el gran interés que este reto ha despertado entre los seguidores de ambos creadores de contenido.

Brayam Chávez
Brayam Chávez
Contenido Relacionado
Aarón Mercury cumple su promesa y dona 10 mil pesos a un albergue animal
Farándula

Aarón Mercury cumple su promesa y dona 10 mil pesos a un albergue animal

Agosto 22, 2025

Tras la tercera gala de LCDLF, el Team Noche hizo una promesa: si los nominados del cuarto regresaban a la casa, ayudarían a un albergue animal 

Concierto de Lasso en la Expo Fest 2025 de Ciudad Obregón: fecha y detalles
Farándula

Concierto de Lasso en la Expo Fest 2025 de Ciudad Obregón: fecha y detalles

Agosto 22, 2025

La Expo Fest 2025 de Ciudad Obregón se prepara para recibir a Lasso y sus éxitos, incluyendo el fenómeno global 'Ojos Marrones'.

¿Quién era Nayeli, la reina de la cumbia y de qué murió?
Farándula

¿Quién era Nayeli, la reina de la cumbia y de qué murió?

Agosto 22, 2025

Con su estilo, alegría y energía en el escenario, Nayeli se ganó el cariño del público y el respeto de sus compañeros