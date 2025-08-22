  • 24° C
Farándula

Aarón Mercury cumple su promesa y dona 10 mil pesos a un albergue animal

Tras la tercera gala de LCDLF, el Team Noche hizo una promesa: si los nominados del cuarto regresaban a la casa, ayudarían a un albergue animal 

Ago. 22, 2025
El creador de contenido cumplió la promesa que hizo junto a su cuarto noche 
En medio de la expectativa que generan las eliminaciones y nominaciones dentro de La Casa de los Famosos México, el "Team Noche" demostró que más allá del reality show también existe un compromiso con las causas sociales. Aarón Mercury y sus compañeros de cuarto cumplieron con la promesa hecha al público y realizaron una donación de 10 mil pesos destinada al cuidado de animales en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa nació tras la tercera nominación del programa, cuando Aarón Mercury, El Guana, Mar Contreras y Abelito se comprometieron a apoyar a un albergue animal si los nominados del cuarto noche lograban permanecer en la casa. Con la eliminación de Ninel Conde, el equipo cumplió su palabra y entregó la ayuda económica al Albergue Pergatuzoo, considerado el más grande de México.

AARÓN MERCURY Y EL TEAM NOCHE CUMPLEN SU PROMESA Y DONAN 10 MIL PESOS A UN ALBERGUE ANIMAL

A través de redes sociales, el refugio confirmó haber recibido el apoyo y agradeció públicamente al equipo de Aarón Mercury.

 "Infinitas gracias a El Guana, Aarón Mercury, Mar Contreras, Alexis Aya, Abelito y Aldo de Nigris por su donativo. Puro Team Noche. Ellos cumplieron, se quedaron y gracias a ellos tuvimos pancitas llenas", publicaron junto a un video que rápidamente se viralizó.

Las cuentas oficiales de Aarón Mercury, compartieron videos donde se observa la mamá del creador de contenido entregando la ayuda a nombre del Team Noche.

El Pergatuzoo alberga actualmente a más de 2 mil 500 animales, lo que implica un enorme reto de manutención, pues el alimento donado puede llegar a consumirse en apenas tres días. De ahí la importancia de apoyos como este, que alivian temporalmente la carga económica y garantizan mejores condiciones para los animales rescatados.

Con este gesto, el equipo de La Casa de los Famosos México no solo refuerza su vínculo con el público que los apoya semana a semana, sino que también visibiliza la importancia de ayudar a los refugios que enfrentan grandes carencias para mantener a miles de animales en condiciones dignas.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza
