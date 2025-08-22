Concierto de Lasso en la Expo Fest 2025 de Ciudad Obregón: fecha y detalles

La Expo Fest 2025 de Ciudad Obregón tendrá como invitado especial a Lasso, quien llegará el 8 de noviembre al Auditorio de las Estrellas con un espectáculo lleno de pop latino y sus más recientes éxitos.

Lasso, cuyo nombre real es Andrés Vicente de Jesús Lazo Uslar, nació en Caracas en 1988 y se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del pop latino. Su estilo fusiona el pop con influencias de reggae, flamenco y ritmos urbanos, lo que le ha permitido conectar con públicos de diferentes generaciones.

Debutó en 2011 con el álbum Sin Otro Sentido y rápidamente alcanzó popularidad con su sencillo "No Pares de Bailar", que se posicionó en los primeros lugares de HTV. Fue galardonado en los Pepsi Venezuela Music Awards como Artista Revelación (2012) y Artista Pop del Año (2013).

En 2015, Lasso se trasladó a México, donde expandió su carrera internacional y lanzó El Exilio Voluntario de una Mente Saturada, además de colaborar con artistas como Camila Gallardo y Danna Paola. Entre sus éxitos destacan "Un Millón Como Tú" y "Odio que no te odio".

ÉXITOS RECIENTES

Su tema "Ojos Marrones" se convirtió en un fenómeno global en 2022, viralizándose en TikTok y alcanzando millones de reproducciones en plataformas digitales.

Gracias a esta canción, Lasso obtuvo un Latin Grammy en 2023 y consolidó su posición como artista internacional.

En México, su álbum EVA recibía disco de Platino, mientras que "Ojos Marrones" alcanzó certificaciones de doble diamante y triple platino.

En marzo de 2025, Lasso estrenó su sexto álbum, titulado Malcriado, un trabajo innovador con influencias de chacarera, huapango y urbano, que incluye colaboraciones con Sofía Reyes, Ha*Ash, Mau y Ricky, Ximena Sariñana y Micro TDH. Con este proyecto prepara su Malcriado World Tour, que lo llevará por América y Europa.

La presentación en la Expo Fest 2025 promete ser un espectáculo lleno de energía y emoción, donde los asistentes podrán disfrutar de los éxitos que han marcado la trayectoria del artista venezolano.