Farándula

¿Quién es el novio de Galilea Montijo y por qué todos dicen que "manda" en las galas de LCDLFM?

El modelo ya no solo acompaña a la presentadora, sino que estaría influyendo directamente en muchas de sus decisiones laborales

Ago. 21, 2025
El modelo de 44 años acompaña a la conductora a todas partes, de acuerdo a periodista de espectáculos.

Galilea Montijo no solo acapara la atención en cada gala de La Casa de los Famosos México como conductora estelar por sus llamativos atuendos, sino también por la constante presencia de su pareja, el modelo Isaac Moreno. Recientemente, salieron a la luz nuevos detalles sobre su relación, generando comentarios entre el público.

Durante una emisión del programa de YouTube del periodista Gustavo Adolfo Infante, su colaboradora Jessica Gil reveló que Isaac Moreno ha asumido un papel más que protagónico en la vida profesional de Galilea.

Según sus declaraciones, el modelo ya no solo acompaña a la presentadora, sino que estaría influyendo directamente en muchas de sus decisiones laborales.

NO SE LE DESPEGA, AFIRMA PERIODISTA

"Lo que me estaban diciendo es que el novio de Galilea Montijo ya es el que decide absolutamente todo. No se le despega a Galilea, él decide cómo va peinada, casi casi cómo la van a vestir", aseguró Jessica Gil.

La periodista incluso comentó que Moreno actúa como un filtro entre Galilea y el equipo de producción, convirtiéndose en una especie de intermediario e incluso tomando decisiones que normalmente corresponderían al equipo del programa.

"Que si alguien quiere dar una indicación, se la dan al novio y el novio a Galilea. Es que una cuando está enamorada...", agregó.

¿NOVIO O GUARURA?

Además, se sabe que Isaac Moreno está presente durante cada gala del reality, esperando a Galilea Montijo detrás de cámaras y acompañándola hasta el foro, generando comentarios sobre su aparente rol de "guarura" o protector personal.

Estas revelaciones han provocado múltiples reacciones entre los seguidores del programa, quienes se preguntan qué tanto influye realmente el modelo en las decisiones profesionales de la conductora.

César Leyva
