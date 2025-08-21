Estas son las mejores canciones de Xava Drago según la Inteligencia Artificial

El icónico vocalista de la banda de rock Coda, Xava Drago, falleció este jueves 21 de agosto, víctima de cáncer de estómago contra el que luchó por mucho tiempo. Tenía 54 años de edad.

Días antes de su muerte, se despidió de sus seguidores con un mensaje en redes, a través del cual informaba que ya no había nada qué hacer contra la enfermedad; sin embargo, antes de sucumbir alcanzó a sacar su último disco, titulado Gracias infinitas.

Fue considerado una de las voces más potentes y conocidas del género tanto con Coda, como en su carrera en solitario.

LAS MEJORES CANCIONES DE XAVA DRAGO

Tras su muerte, el dolor abrió paso para que los fans tanto del grupo, como de Xava entonan sus canciones; sin embargo, es difícil destacar una canción sobre otras, por lo que, para "facilitar" la tarea, se le preguntó a Inteligencia Artificial (IA) ChatGPT cuáles fueron las mejores canciones de Xava Drago, y esto respondió.

*Con Coda:

Aún, del álbum de 1995 Veinte para las doce, es considerada una de las melodías más icónicas, la cual se posicionó en el número 18 de la Billboard Hot Latin Tracks y en el 67 del Top 100 de México.

Eternamente: Una balada incluida en Enciéndelo (1993), la cual destacó por su intensidad emocional y marcó un espacio importante en la escena.

Tócame: También del álbum Enciéndelo, fue de los primeros éxitos de Coda, la cual alcanzó el número 25 de la Billboard Hot Latin Tracks y el 77 en México.

Sin ti no sé continuar: Una melodía dramática, también incluida en Enciéndelo, que refleja el caos luego de una ruptura romántica.

Veinte para las doce: Esta canción da nombre al álbum de la que se desprende Aún, una pieza que combina hard rock melódico con letras intensas.

Sin embargo, no fueron las únicas canciones que destacaron del fallecido frontman, pues de acuerdo con fans y medios especializados, están: Atorado a tu piel, Sigo aquí, Nada en común, Si te tuviera aquí, Suelto el deseo, ¿Por qué te fuiste? y Con o sin ti.

En solitario

Como se mencionó, justo antes de partir de este mundo (agosto de 2025), la voz principal de Coda lanzó su último álbum en solitario, titulado Gracias Infinitas, con siete canciones: Delirando, Huracán, Esos ojos, Mi peor dolor, Sofía Malena, Sigo de pie y Mala hierba.