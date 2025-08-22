¿Quién era Nayeli, la reina de la cumbia y de qué murió?

El medio artístico en México está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Nayeli, reconocida como "La Reina de la Cumbia". La noticia fue dada a conocer el 21 de agosto a través de redes sociales por agrupaciones de música tropical que compartieron mensajes de despedida y reconocimiento a su legado musical.

A través de Facebook, el Grupo Aroma, dio a conocer el fallecimiento de la reina de la cumbia.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra querida amiga Nayeli, la Reina de la Cumbia. Una triste noticia que nos llena de dolor, pero también de gratitud por todo lo que nos regaló con su voz, su alegría y su talento. Descansa en paz, amiga. Siempre vivirás en la música y en nuestros corazones".

De igual manera, la agrupación Merenglass se sumó a las condolencias mediante Instagram: "Hoy la música está de luto. Nos despedimos de una gran amiga, compañera y artista. Tu voz, tu alegría y tu pasión por la cumbia dejaron huella en cada escenario y en cada corazón que tocaste. Nos queda tu legado, tu fuerza y el recuerdo imborrable de tu talento y carisma".

¿QUIÉN FUE NAYELI?

Nayeli dedicó su vida a la música tropical y fue reconocida por sus colegas como una de las voces más queridas dentro del género de la cumbia. Aunque se sabe poco de su vida personal, en una entrevista concedida en 2018 para Límite Grupero contó que inició su carrera a los ocho años de edad.

"Hay mucha gente que se acerca a este medio, entonces imagínense estar a estas alturas de mi vida compartiendo con todos este don que Dios me dio es muy bendecido (...) La calidad humana debemos de manejarla mucho los artistas", declaró en aquella ocasión.

Con su estilo, alegría y energía en el escenario, Nayeli se ganó el cariño del público y el respeto de sus compañeros. Hoy, la comunidad artística la despide recordándola como una mujer talentosa, carismática y con un legado que quedará en la historia de la música tropical mexicana.

¿DE QUÉ MURIÓ NAYELI, LA REINA DE LA CUMBIA?

Hasta el momento, los familiares de la intérprete no han emitido un comunicado oficial, por lo que se desconocen las causas de su muerte. La última vez que se le vio en público fue en julio de 2025, cuando apareció en un evento musical y subió al escenario en silla de ruedas, aunque no se ha confirmado si padecía alguna enfermedad.