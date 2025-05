¿De cuánto es la fortuna de Jack Black, querido actor y protagonista de Minecraft?

Jack Black, el entrañable actor que recientemente realizó el personaje principal en la esperada película de Minecraft, continúa consolidándose como uno de los artistas más versátiles y queridos de Hollywood.

A lo largo de su extensa trayectoria como actor, comediante, músico, productor y creador de contenido, ha logrado acumular una impresionante fortuna.

¿DE CUÁNTO ES LA FORTUNA DE JACK BLACK?

Black se dio a conocer en la década de los noventa con apariciones en programas, además ha demostrado su talento en la música como vocalista principal del dúo de rock cómico Tenacious D, junto a Kyle Gass.

Gracias a su extensa trayectoria, el actor ha logrado una fortuna estimada en 50 millones de dólares hasta 2024.

TRAYECTORIA DE JACK BLACK

Realizó apariciones en programas como Mr. Show with Bob and David, y alcanzó mayor popularidad con su papel en High Fidelity (2000), donde interpretó a un excéntrico empleado de una tienda de discos, actuación que impulsó su carrera en la industria cinematográfica. Desde entonces, ha protagonizado éxitos como Shallow Hal (2001), School of Rock (2003), Nacho Libre (2006) y las franquicias de Jumanji y Kung Fu Panda, esta última con una recaudación global superior a los 1,800 millones de dólares.

Además de la actuación, forma parte de la banda de rock Tenacious D, enn donde han alcanzado varios álbumes aclamados y hasta obtener un Premio Grammy en 2015 por su participación en "The Last in Line" de Dio.

Su carisma y humor también lo han llevado al mundo digital, donde lanzó en 2018 su canal de YouTube Jablinski Games, en el que comparte vlogs personales y contenido relacionado con videojuegos, conectando con nuevas generaciones de seguidores.

El actor también incursionó en la producción cinematográfica con su propia compañía, Electric Dynamite Productions, fundada en 2006.

Más recientemente, Black participó en la película Querido Santa, interpretando a Satanás, y también prestó su voz a Claptrap en la adaptación cinematográfica de Borderlands, basada en el popular videojuego. Su participación en estos proyectos refuerza su posición como una figura constante y adaptable en Hollywood.

Con una carrera multifacética que abarca más de tres décadas y un patrimonio neto que refleja su éxito sostenido, Jack Black se mantiene vigente y admirado, tanto por sus logros artísticos como por su autenticidad y cercanía con el público.