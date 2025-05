¿De cuánto es la fortuna de Dua Lipa, cantante que volverá a México en 2025?

Dua Lipa es una de las cantantes y compositoras más importantes de la música, saltando a la fama por su álbum debut homónimo, que vería la luz en el año 2017, que llevó a sencillos como Be the One y New Rules al estrellato inmediato, dejando saltar a la fama a la cantante.

¿QUIÉN ES DUA LIPA Y CUÁL ES SU PATRIMONIO?

Dua Lipa nació el 22 de agosto de 1995 en Londres, Reino Unido; sin embargo, sus padres se mudarían a Pristina, en la República Federativa de Yugoslavia, apenas unos años después de que naciera.

Su padre formaría parte de un grupo rock llamado Kosovar Oda, mientras que su madre, Anesa Lipa, trabajaría en el sector turístico.

Después de unos años, Lipa estaría en la escuela de teatro Kosovo en 2006, en la que se volvería fan de varios artistas de hip hop que marcarían su vida y que más tarde influirían en su estilo musical.

Dua Lipa comenzaría su carrera a la edad de 14 años publicando covers de canciones en YouTube de artistas como Pink y Nelly Furtado, esto influenciado por el descubrimiento y la fama de Justin Bieber a través de esta red social.

Después de unos años de regresar a vivir a Inglaterra acompañada de una amiga, ella empezaría a trabajar como modelo para una agencia de marketing; sin embargo, ella renunciaría luego de que se le pidiera bajar de peso y cuando se dedicó a trabajar de camarera, Tap Management la solicitaría para que se dedicara de lleno a la música.

Luego de coescribir varias canciones, Dua Lipa escribiría su álbum debut homónimo el año 2017, alcanzando el top 5 en el Reino Unido, mientras que el número 3 en Irlanda.

Después de una serie de éxitos musicales y de aparecer en programas de BBC como "Later with Jools Holland", Dua Lipa sería acreedora de una fortuna de 35 millones de dólares.