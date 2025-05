Conocida influencer pierde la batalla contra el cáncer y muere a los 21 años

Hacía un año que a Dominique McShain le habían diagnosticado una terrible enfermedad; sin embargo, su muerte tomó por sorpresa a sus miles de seguidores, quienes le enviaron condolencias a su familia.

De acuerdo con la información, la chica de 21 años de edad y originaria de Christchurch, Nueva Zelanda, estaba en franca batalla contra el cáncer de colon; sin embargo, el mal pudo más.

Dominique cursaba la Carrera de Sicología cuando fue diagnosticada, por lo que decidió abandonarla, para decicarse en redes sociales a crear conciencia en torno a la enfermedad, para que las personas conocieran los síntomas y crisis provocadas por el cáncer de colon.

Fue en la plataforma TikTok donde la joven logró sumar 200 mil seguidores, a quienes compartía su día a día contra el cáncer, así como otras actividades de su vida.

Poco antes de morir, el 6 de abril, Dominique McShain compartió su ultimo post en su cuenta de Instagram, durante el cual comentó que, como su enfermedad había avanzado mucho y ya no podia recibir más quimioterapias, le remitirían a cuidados paliativos.

Los médicos le dieron semanas de vida, las cuales la joven influencer no desaprovechó, ya que lo tomó de manera positiva y dijo:

"Puede que mi vida sea corta, pero de verdad creo que le he sacado hasta la última gota. Me saqué la lotería con una familia que me ama incondicionalmente, amigos que donarían su hígado por mí y harían lo que pudiesen (¡hasta discutirían a quién le toca qué!)".

Tras conocerse su fallecimiento, seguidores y usuarios de las redes sociales alabaron la labor de Dominique, y dejaron en claro que hará falta en este mundo.