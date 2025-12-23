¿Cómo murió Epic Gamer Grandma? La abuelita gamer más famosa de las redes

Epic Gamer Grandma, la entrañable abuela que conquistó a millones de personas en redes sociales gracias a su amor por los videojuegos y su carisma natural, falleció el pasado 21 de diciembre. Su nombre real era Agnes y, durante los últimos meses, su estado de salud se había deteriorado debido a complicaciones médicas que la mantuvieron hospitalizada.

Su historia se volvió viral por romper con el estereotipo de que las plataformas digitales están reservadas solo para los jóvenes. Con su pasión por Minecraft y su manera sincera de compartir el día a día, Agnes se convirtió en un símbolo de que nunca es tarde para aprender, divertirse y conectar con otros.

LA FAMILIA CONFIRMA EL FALLECIMIENTO

La noticia de su muerte fue dada a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram. En el mensaje se informó que Epic Gamer Grandma falleció en calma el domingo 21 de diciembre, acompañada por su hija Pauline.

Más tarde, su nieto Culsan, pieza clave en su presencia en redes sociales, publicó un emotivo mensaje para despedirse de su abuela. En él, compartió detalles sobre sus últimos momentos y el amor con el que fue acompañada.

"Dejó este mundo de la misma forma en la que vivió: rodeada de amor", escribió, señalando que Agnes partió mientras sostenía la mano de su hija, una imagen que conmovió profundamente a sus seguidores.

MENSAJES DE DESPEDIDA Y CARIÑO EN REDES SOCIALES

Tras darse a conocer la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida. Miles de usuarios expresaron su tristeza y agradecimiento por los momentos de alegría que Agnes les regaló con sus videos.

Entre los comentarios se podían leer frases como "mi corazón está roto", "hacía mis días mejores" y "te extrañaremos", reflejando el impacto emocional que tuvo su partida en una comunidad que la sentía cercana, a pesar de la distancia.

POR QUÉ EPIC GAMER GRANDMA SE VOLVIÓ TAN POPULAR

A diferencia de muchos creadores de contenido, Agnes destacó por su autenticidad. Sus videos no dependían de tendencias ni de ediciones llamativas, sino de su forma honesta y divertida de mostrarse tal como era.

En TikTok, compartía partidas de videojuegos, comentarios espontáneos y hasta su característica tos, que con el tiempo se convirtió en parte de su identidad digital. Esa naturalidad fue clave para que millones de personas conectaran con ella.

Además de jugar videojuegos, disfrutaba tejer, pasar tiempo con su familia y jugar bingo. Estas actividades, lejos de alejarla de las audiencias jóvenes, la hicieron aún más cercana y entrañable.

¿DE QUÉ MURIÓ EPIC GAMER GRANDMA?

Durante el mes de octubre, los seguidores comenzaron a conocer más sobre la situación médica de Agnes. Fue su nieto Culsan quien explicó que había sido hospitalizada debido a problemas respiratorios relacionados con la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, conocida como EPOC.

Con el paso de las semanas, las actualizaciones reflejaron un panorama cada vez más complicado. En uno de los mensajes más duros, Culsan señaló que las probabilidades de que su abuela regresara a casa eran muy bajas, lo que generó una ola de apoyo y mensajes de ánimo por parte de la comunidad.

LA DESPEDIDA DE UN SÍMBOLO DE ALEGRÍA EN REDES

La influencia de Epic Gamer Grandma fue más allá del número de seguidores o visualizaciones. Su actitud frente a la vida y su entusiasmo por aprender cosas nuevas demostraron que la edad no es un límite para disfrutar, crear y compartir.

Su legado permanece en los recuerdos de quienes la siguieron y encontraron en sus videos un motivo para sonreír. Agnes dejó una huella profunda en internet, recordando que la pasión y la alegría no tienen fecha de caducidad.