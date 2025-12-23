La Mira y Sheke en Blanco ponen a bailar a Hermosillo

Hace unos días, por las calles de Hermosillo, Grupo La Mira y Sheke en Blanco se encontraban en grabaciones para el video musical de una colaboración entre dos grupos del momento del estado de Sonora: Sheke en Blanco, originarios de Hermosillo, y Grupo La Mira, de Ciudad Obregón, Sonora.

ESTRENO DE "CAMINITO DE GUARENA"



Esta colaboración sacó el tema Caminito de Guarena, el 22 de diciembre, una canción que mezcló el género norteño con el tropical en una gran melodía, protagonizada por Aarón Soto y Ezequiel Coronado, donde pusieron a bailar a todos los asistentes de las grabaciones que pasaban por las calles de Hermosillo.

Grupo La Mira sacó su última colaboración del año y donde dicen que en el 2026 habrá aún más sorpresas, que sin duda alguna ya está poniendo el suspenso entre el público para saber con qué álbum o colaboraciones sorprenderá el nuevo reinado musical el próximo año.

ANIVERSARIO DE GRUPO LA MIRA



Este 2025, La Mira cumplió 4 años de trayectoria, que lo festejó a lo grande en un baile en Estación Corral en el mes de octubre, donde compartieron cartelera con Los Alameños de la Sierra y varios grupos populares de la región. Como aniversario, La Mira sacó colaboración con Chuy Vega, además de sacar uno de los álbumes que fueron muy populares en el estado de Sonora, titulado Esto es fiesta, esto es Sonora, donde temas como El Alacrán, Tu Cariñito y Tacki Tacki Tac fueron los que más sobresalieron, ya que tuvieron increíbles números en todas las plataformas digitales, además de su video más reciente titulado Popurrí de Maná, haciendo tributo a unas de las bandas de rock líderes en México.

Gran momento de la música sonorense: artistas y grupos originarios del estado han estado en las listas de popularidad en redes sociales.