Logan Paul subasta la carta de Pokémon más cara de la historia

El creador de contenido y empresario estadounidense Logan Paul anunció que pondrá en subasta la carta de Pokémon más valiosa jamás registrada, una pieza única que adquirió por 5.3 millones de dólares y que en 2022 le otorgó un Récord Guinness. La decisión fue revelada durante una entrevista en el programa The Big Money Show, transmitido por Fox Business.

La noticia generó gran expectativa entre coleccionistas y fanáticos, ya que se trata de una de las piezas más codiciadas del mundo del entretenimiento y los objetos de colección.

LA CARTA POKÉMON MÁS RARA DEL MUNDO

La pieza que Logan Paul enviará a subasta es un Pikachu Illustrator con certificación PSA 10, considerada la carta Pokémon más rara que existe. Este ejemplar no estuvo disponible para el público en general, ya que fue entregado únicamente a ganadores de concursos de ilustración realizados en Japón a finales de la década de los noventa.

Su valor no solo radica en su historia, sino en su estado de conservación. La calificación PSA 10 representa el nivel más alto posible y, hasta ahora, solo existe una carta Pikachu Illustrator con esta certificación, lo que la convierte en un objeto irrepetible dentro del mercado.

CUÁNTO PAGÓ LOGAN PAUL POR LA CARTA

Durante la entrevista, Logan Paul confirmó que desembolsó 5.3 millones de dólares para adquirir la carta, cifra que marcó un antes y un después en el coleccionismo de Pokémon. Con esa compra, se estableció el récord mundial como la carta Pokémon más cara jamás vendida.

La carta alcanzó fama mundial cuando Paul apareció con ella colgada al cuello durante su debut en WrestleMania, una imagen que se volvió viral y acercó el coleccionismo de cartas a audiencias que normalmente no siguen este tipo de mercado.

CUÁNDO SE REALIZARÁ LA SUBASTA

Logan Paul explicó que la carta será enviada a subasta en febrero, luego de varios años de insistencia por parte del especialista en subastas Ken Goldin. Según el propio creador de contenido, la decisión no fue sencilla, ya que se trata de una de sus posesiones más valiosas.

El precio final dependerá completamente del interés de coleccionistas e inversionistas, quienes definirán el valor real de la carta en el mercado actual.

CUÁNTO PODRÍA VALER HOY LA CARTA MÁS CARA DE POKÉMON

Paul evitó adelantar una cifra sobre el posible precio que podría alcanzar la carta en la subasta. Señaló que será el mercado quien determine su valor final.

Especialistas en coleccionismo explican que las piezas únicas, con certificación profesional y alto impacto mediático, suelen aumentar su valor con el tiempo, aunque no existe garantía de que el precio supere el monto original pagado.

$5.3M FOR A POKÉMON CARD?@LoganPaul is betting big on collectibles, dropping millions on a rare Pokémon card with an eye on a massive return.



"Pokemon as an asset class has outperformed the stock market by upwards of 3,000% in the last 20 years."



"How much is it worth? We... pic.twitter.com/t83gQJk0VE — Fox News (@FoxNews) December 23, 2025

POR QUÉ UNA CARTA POKÉMON PUEDE COSTAR MILLONES

Durante el programa, Logan Paul destacó que Pokémon es mucho más que un juego de cartas. Se trata de una franquicia global con varias décadas de historia y una base de seguidores que abarca distintas generaciones.

El alto valor de este tipo de objetos se sostiene en factores como la escasez, la demanda internacional, la autenticidad certificada y el interés emocional de quienes crecieron con la marca.

La subasta de la carta Pokémon más cara de la historia muestra cómo objetos creados originalmente para el entretenimiento pueden transformarse en activos de gran valor con el paso del tiempo.

También deja claro que el mercado de coleccionables funciona bajo reglas propias, donde solo unas pocas piezas logran alcanzar cifras millonarias.

POR QUÉ ESTA SUBASTA TRASCIENDE AL MUNDO POKÉMON

La decisión de Logan Paul no solo atrae la atención de fanáticos del coleccionismo. El resultado de la subasta podría establecer un nuevo referente de precios y confirmar si este tipo de activos mantiene su fuerza en el mercado actual.

Para el público general, el caso es un ejemplo de cómo la cultura pop, la nostalgia y el dinero se combinan para crear fenómenos que hoy mueven millones de dólares a nivel global.