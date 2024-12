Cinépolis reestrenará This Is Us, el documental de One Direction; ¿será en todo el país?

Cinépolis anunció el reestreno de This Is Us, el documental de One Direction, una producción dirigida por Morgan Spurlock que retrata la vida de la banda británica durante su gira Take Me Home Tour en 2012. Este regreso a la pantalla grande llega en un momento significativo, tras la reciente muerte de Liam Payne el pasado octubre.

El filme, que inicialmente se estrenó en 2013, ofrece una mirada íntima al fenómeno musical que conquistó el mundo. Además de capturar la energía de sus conciertos, el documental muestra momentos detrás de cámaras, destacando las relaciones personales y el lado humano de Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson y Niall Horan.

¿ESTARÁ DISPONIBLE EN TODO EL TERRITORIO MEXICANO?

El reestreno está programado para el 19 de diciembre y estará disponible exclusivamente durante ese fin de semana en las salas de Cinépolis. El documental de One Direction se proyectará en la mayoría de los complejos. Sin embargo, las funciones serán limitadas, con un único horario diario a las 17:50 horas.

La preventa de boletos inició el 5 de diciembre a través de la aplicación y el sitio web de Cinépolis. Sin embargo, para quienes experimenten dificultades al comprar en línea, se recomienda acudir directamente a las taquillas del cine deseado.

Los boletos mantendrán el precio estándar de una función en sala tradicional, lo que asegura accesibilidad para los fanáticos.

Esto se logró gracias a ustedes, el reestreno de #ThisIsUs ¡ya tiene preventa activa! ¿Qué esperas para conseguir tus boletos? Cómpralos aquí https://t.co/CY0cm5kYup @MasQueCineLatam pic.twitter.com/7IxmiGAaoC — Cinépolis (@Cinepolis) December 5, 2024

UN TRIBUTO ESPECIAL PARA LOS FANS

La reaparición de This Is Us tiene un significado especial para la comunidad de seguidores de One Direction, quienes recientemente despidieron a Liam Payne. Su fallecimiento en un hotel de Buenos Aires el 16 de octubre dejó un vacío profundo en la industria musical y entre los millones de admiradores de la banda.

En noviembre, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik se reunieron en una ceremonia privada para rendir homenaje a su compañero, conmoviendo a fans de todo el mundo. Este reestreno no solo es una oportunidad para revivir la magia de One Direction, sino también para recordar el legado de Payne y celebrar la conexión única entre la banda y su público.