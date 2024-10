Fallece Liam Payne exintegrante de One Direction tras caer de un tercer piso en Argentina

En un trágico suceso, Liam Payne, el exintegrante de la famosa boy band One Direction, perdió la vida el 16 de octubre al caer del tercer piso de un hotel en el barrio porteño de Palermo, Argentina. Tenía 31 años y su muerte ha dejado consternados a fans y colegas en todo el mundo.

De acuerdo con fuentes policiales, el incidente ocurrió en el Hotel Casa Sur, donde el músico británico había ingresado el pasado 13 de octubre. La policía recibió un llamado al 911 que reportaba la presencia de un hombre agresivo, supuestamente bajo los efectos de drogas o alcohol. Al llegar al lugar, el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) constató su fallecimiento.

El director del SAME, Alberto Crescenti, indicó que se recibió la alerta a las 17:04 y que, al llegar, se encontraron con un hombre en el patio interno del hotel, con lesiones incompatibles con la vida debido a la caída. Las autoridades investigan el caso como un posible suicidio, aunque no se ha descartado la posibilidad de un accidente.

"No hubo posibilidad de hacer nada", explicó el médico, dando a entender que la caída fue mortal. Crescenti añadió que la víctima cayó del tercer piso al patio interno del hotel en el cual se estaba hospedando.

Crescenti indicó que se esperaban los resultados de la autopsia para determinar las circunstancias exactas de la caída que le provocó la muerte a Liam Payne. "De acuerdo con lo que vio el equipo, tenía fractura de base de cráneo y lesiones gravísimas", sumó. Según precisó Crescentini el exintegrante de One Direction cayó de una altura de 13 o 14 metros.

Liam James Payne ganó fama mundial como parte de One Direction, grupo formado en 2010 durante el programa The X Factor. Tras la pausa indefinida del grupo en 2016, Payne continuó su carrera como solista, lanzando éxitos como "Strip That Down" y "For You". Además de su carrera musical, también colaboró con diversas marcas y apoyó causas benéficas, consolidándose como una figura influyente en la industria del entretenimiento.

El fallecimiento de Payne ha conmocionado a sus seguidores y a la comunidad musical, que lamenta la pérdida de un talento prometedor y carismático. Las investigaciones sobre las circunstancias de su muerte continúan, mientras el mundo recuerda su legado musical.